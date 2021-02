Dal punto di vista non solo fisiologico, ma anche psicologico, ecco perché la luce naturale fa bene alla salute e anche all’umore.

Al riguardo ci sono anche numerosi studi scientifici che dimostrano come la luce naturale, con la conseguente esposizione al sole, renda le persone più concentrate e più produttive sul lavoro e nello studio.

Ma rende anche più felici in quanto la luce solare agevola il rilascio della serotonina che, non a caso, è nota anche come l’ormone del buonumore. Ecco perché di conseguenza, così come viene spiegato in questo articolo, svegliarsi presto alla mattina fa davvero bene al nostro organismo.

Ecco perché fa bene alla salute e anche all’umore

In teoria, per quanto detto, il modo migliore per vivere la propria vita è quello di svegliarsi sempre all’alba. E di andare poi a dormire poco dopo il tramonto.

In quanto la luce naturale funge da regolatore del proprio ritmo quotidiano. Inoltre, specie nella stagione fredda, la luce solare funge in tutto e per tutto come un antidepressivo naturale.

In altre parole, la luce naturale combatte l’ansia, lo stress e anche i fenomeni di depressione stagionale. Sono tutti problemi che possono generare e innescare i disturbi del sonno, oltre a un senso di affaticamento. Ma anche l’assenza prolungata di motivazioni nell’andare ad affrontare al meglio la giornata.

La luce del sole è unica e insostituibile dall’alba e fino al tramonto

Di conseguenza, la luce naturale non solo è unica, ma è pure insostituibile in merito agli effetti positivi che genera sul corpo umano. E quindi l’esposizione alla luce artificiale non è mai la stessa cosa che stare fuori esposti alla luce all’aria aperta.

Questo vale pure quando si sta a casa tutto il giorno. In quanto è fondamentale massimizzare tra le mura domestiche la presenza di luce naturale che è sempre preferibile fino al tramonto all’illuminazione artificiale.

Ecco spiegato, dunque, perché la luce naturale fa bene alla salute e anche all’umore.