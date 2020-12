Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se siamo particolarmente insonnoliti quando facciamo colazione, sarà capitato a molti di noi di notare uno strano fenomeno. Se abbiamo in mano una fetta biscottata o del pane tostato con sopra della marmellata, e lo lasciamo cadere, questa cade quasi sempre con il lato della marmellata verso il basso. Questo fenomeno, certamente irritante se non abbiamo tempo da perdere a pulire la marmellata dal tavolo o dal pavimento mentre facciamo colazione, ha suscitato la curiosità di molti scienziati. Accade veramente o è soltanto una nostra impressione che cada sempre dalla parte della marmellata? Fisici e matematici si sono messi al lavoro per scoprirlo.

Questo fenomeno è stato osservato già da secoli

Lo strano fenomeno della fetta biscottata che cade sempre dalla parte della marmellata, è stato notato già da secoli, ed esiste addirittura una filastrocca satirica del 1884 che lamenta questo inconveniente.

Dato che è una credenza così diffusa, i fisici si sono messi al lavoro per scoprire la verità. Gli scienziati che hanno studiato questo fenomeno, sono giunti a una curiosa conclusione. Se la fetta biscottata si lancia in aria, ha il 50% di probabilità di cadere dalla parte della marmellata. Esattamente come ci aspetteremmo se il fenomeno fosse casuale. Se però cadesse da un tavolo verso il pavimento, avrebbe effettivamente più probabilità di cadere dalla parte della marmellata.

Ma perché la fetta biscottata cade sempre dalla parte della marmellata?

La soluzione dipende dall’altezza da cui cade la fetta biscottata

Il fatto che la fetta biscottata sembri cadere sempre dalla parte della marmellata è dovuta all’altezza media da cui la lasciamo cadere. Da quando scivola dalla nostra mano, a quando atterra sul pavimento, la fetta biscottata ha generalmente il tempo di compiere una rotazione e mezzo in aria. Quindi, ha più probabilità di atterrare dalla parte della marmellata. Se invece la lasciassimo cadere da un’altezza molto più elevata, la fetta avrà il tempo di fare due rotazioni. Pertanto, sarà più facile che atterri nuovamente con la marmellata verso l’alto, come era partita.

Naturalmente, la marmellata non è la sola ad essere vittima di questo fenomeno. Può succedere anche con i beans on toast, la tipica colazione inglese da provare assolutamente. Ecco la ricetta semplicissima per prepararli.