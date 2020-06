Perché la Federal Reserve americana è il migliore alleato del vostro conto corrente? La domanda potrebbe sembrare strane e, forse, anche criptica. Ma una volta che vi avremo spiegato il tutto, vedrete che capirete. Quindi vediamo perché la Federal Reserve americana è il migliore alleato del vostro conto corrente.

Quando la Fed ha annunciato che avrebbe assunto Blackrock per gestire il suo programma di Credito Aziendale del Mercato Secondario un mese fa, le speranze dei mercati e della comunità finanziaria erano grandi.

Questa nuova tattica della FED non è del tutto nuova sui mercati, perché già utilizzata da tempo dalla Banca Centrale del Giappone.

Ma è una novità assoluta per la FED, che di solito compra solo le obbligazioni del Tesoro USA, i famosi Treasuries. Come nel caso dei bond americani, ovviamente, l’effetto che si aspettavano i mercati era quello di un sostegno dei corsi. Cioè che la FED sostenesse i mercati, permettendogli di recuperare dal cratere dove erano finiti in seguito alle irrazionali vendite dovute alla paura della pandemia. Beh, un mese dopo si può dire, mimando le parole di un ex Presidente americano, “mission accomplished” (missione compiuta). Il mercato, nell’ultimo mese, infatti, ha fatto un poderoso balzo in avanti. Non (solo) perché sia sostenuto dalla FED, sia ben chiaro. Ma perché si spera che la ripresa americana sia sufficientemente veloce, grazie alle uscite in fretta dal lockdown dei vari stati americani ed al conseguente ritorno alla piena produzione lavorativa.

Ma perché la FED dovrebbe, in virtù di quanto appena spiegato, essere il miglior alleato del vostro conto corrente? Fate attenzione adesso. I soldi sul conto corrente non rendono niente. Lo sapete benissimo. Anzi, vi costano. L’avrete letto ovunque, ed anche su decine di articoli sul nostro sito, come in questo. Conseguentemente, perché lasciarceli?

Perché lasciarceli tutti, quanto meno?

Magari quelli per i pagamenti indispensabili possono anche andare bene, ma gli altri? Perché lasciarli inutilizzati? Ecco quindi che ci riallacciamo al discorso di prima. Perché BlackRock ha comprato tanti ETF per conto della FED, sul mercato. E la FED ha rilasciato questa informazione, che come tutto quello che riguarda gli investimenti in America è pubblico, sui siti federali. Per cui sappiamo con esattezza dove abbia investito BlackRock per conto della FED. E vi sembra poco sapere con certezza come investe la più grande ed importante banca centrale del mondo? A noi no, affatto. E’ un vantaggio enorme. Ecco perché la Federal Reserve americana è il migliore alleato del vostro conto corrente!

Dove investe la FED, quindi? Lo vedete con chiarezza nella tabella che segue.

Questa è una buona lista. E’ un elenco molto ampio e ben differenziato, con sia titoli azionari che obbligazionari. Presenta buoni ETF di grandi aziende. La FED possiede adesso dallo 0,2% all’1,5% di ogni singolo strumento in cui ha investito via BlackRock, in linea con altri investimenti.

Capito il vantaggio? La FED è entrata nel mondo dei fondi scambiati come azioni e obbligazioni, gli ETF, appunto. Ed ha detto a tutti in cosa investe. Un vantaggio enorme per i vostri investimenti, se decidete di non tenere i soldi sul conto corrente ad essere erosi dai costi e dall’inflazione. Ed un notevole spunto di discussione con il vostro consulente d’investimento, quando gli farete vedere quella tabella.