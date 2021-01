Lo scambio delle fedi è il momento più importante della celebrazione del matrimonio. Sigilla la promessa e ufficializza l’unione. Ma perché la fede si porta all’anulare sinistro? E soprattutto, è così in tutto il mondo?

Qualcuno potrebbe pensare che il motivo sia religioso. Invece la tradizione di portare la fede all’anulare sinistro viene da molto lontano. Era un’usanza già praticata dalle spose Egizie. Pare infatti che gli Egizi ritenessero che per l’anulare sinistro passasse una piccola vena che porta direttamente al cuore. Il simbolo per eccellenza dell’amore.

Ma potrebbe esserci anche un altro motivo. Cioè la mano sinistra veniva preferita a quella destra per questioni più pratiche. Infatti la maggioranza delle persone è da sempre destrimana. Quindi portare l’anello a destra poteva essere d’intralcio per i lavori più manuali.

Perché la fede nunziale si porta all’anulare sinistro?

Per quanto riguarda la scelta dell’anulare bisogna dire che la parola anulare deriva dal latino anulus. Che significa proprio anello. Ma la scelta di questo dito per i Cristiani potrebbe avere un significato più profondo. Infatti l’anulare è il quarto dito. Dito che veniva direttamente dopo i primi tre con cui si indicava la Santissima Trinità.

C’è anche questa credenza cinese che ritiene che ogni dito rappresenti una persona cara. Il pollice i genitori, l’indice i fratelli e sorelle. Il medio rappresenta noi stessi mentre l’anulare il partner. E infine il mignolo che rappresenta i figli.

In alcuni Paesi la fede si porta sempre all’anulare, ma della mano destra. In altri invece, come per esempio l’India, le fedi si indossano non solo sulle mani, ma anche sui piedi. Infatti una volta sposate, le coppie portano la fede anche sul secondo dito del piede, anche chiamato illice.

Ed ecco perché la fede nunziale si porta all’anulare sinistro. Almeno nella maggior parte dei Paesi Occidentali. E i motivi non sono poi così scontati. Ogni Paese ha adattato questa tradizione alle proprie usanze. Ma la fede nunziale è sempre simbolo di unione e non andrebbe mai tolta. Ma proprio per questo va pulita molto spesso, perché nasconde tanti batteri.