Fare la spesa è una vera e propria arte. Dagli ingredienti acquistati nascono miriadi di preparazioni. Per questo motivo, bisogna prestare la giusta importanza all’acquisto degli ingredienti. In quanti, ad esempio, conoscono la differenza tra peperone maschio e femmina?

E che differenza comporta l’utilizzo di uno, piuttosto che dell’altro, nelle preparazioni? La Redazione di ProiezionidiBorsa spiega in questo articolo perché la distinzione tra peperone maschio e peperone femmina è fondamentale in cucina.

Come distinguere le due tipologie

Peperoni gialli, verdi o rossi hanno un loro genere. Esistono infatti peperoni “maschi” e peperoni “femmine”. Per distinguerli durante la spesa, basta girarli e osservarne la parte inferiore. Se il peperone possiede 3 punte, esso è un peperone maschio; se, invece, il peperone in questione ha 4 punte è un peperone femmina.

Tra i due esistono differenze solo circa i metodi di cottura e preparazione. Per quanto riguarda, invece, le proprietà benefiche del peperone, queste sono pressoché identiche. Entrambi rappresentano una grande fonte di vitamina C, come carote e arance.

Poi, le due tipologie di peperoni contengono vitamina B, potassio, ferro, calcio e magnesio. È pur vero che è meglio consumare il peperone a pranzo, invece che di sera. Questo è infatti un alimento che richiede una digestione più lunga e preferibilmente una consumazione da cotto.

Differenze per la preparazione

Se queste sono le premesse, perché la distinzione tra peperone maschio e peperone femmina è fondamentale in cucina? Perché, imparando a riconoscere e distinguere le due tipologie, è possibile impiegare la varietà più adatta alla specifica preparazione.

Il peperone maschio, quello che quindi possiede tre punte, è più amaro e presenta un numero minore di semi. Questo significa che conferirà al piatto un sapore più acre e richiederà tempistiche minori per privarlo dei semi. Inoltre, è consigliabile consumare il peperone maschio da cotto. Se in cottura il sapore tende a diventare più amaro, consigliamo di bilanciare con l’aggiunta di un po’ di zucchero.

Il peperone femmina ha più semi e un sapore più dolce. Per questo motivo, è possibile anche consumarlo crudo in base ai propri gusti. Il numero maggiore di semi lo rende meno adatto quando le tempistiche di realizzazione della pietanza sono più limitate.