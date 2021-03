Tutti nella nostra vita abbiamo utilizzato della colla, che sia in tubetto, in barattolo o la stick. Ci siamo mai chiesti però perché la colla non si attacca al tubetto? Dopotutto, basta una goccia sulle dita e si solidifica immediatamente. I vari produttori di colla però hanno capito come sfruttare il suo appiccicoso potere solo al momento del bisogno.

I vari tipi di colla

Bisogna cominciare col dire che esistono tanti tipi di colla. oggi però ci concentreremo su due particolari tipologie. La colla stick, cioè quella che si estrae dal suo involucro come un burro cacao, e la supercolla. Il motivo per cui queste non si attacca al suo contenitore infatti è leggermente diverso.

La supercolla

Con supercolla ci riferiamo alle colle istantanee, quelle che riescono a fare presa sulle varie superfici in pochi secondi. Viene da chiedersi come sia possibile che la stessa reazione non avvenga dentro il tubetto facendocelo trovare duro e inutilizzabile. Un indizio però può forse darcelo un inconveniente che a volte capita di incontrare. Ci riferiamo a quando il tubetto si strappa un po’ con l’utilizzo, formando un piccolo, buco un taglio o una crepa. Se ciò avviene infatti il risultato esattamente quello descritto sopra. Ciò vuol dire che l’azione della colla ha qualcosa a che fare con l’aria. In particolare, è l’umidità contenuta nell’aria a compiere il miracolo. Questa è infatti è necessaria perché i composti chimici contenuti dentro la colla reagiscano aggregandosi in polimeri. Quando ciò avviene la colla si solidifica.

Ecco perché non abbiamo scampo se un po’ di supercolla finisce sulle nostre dita. Dal momento che queste sono ricche di umidità.

La colla stick

Per quanto riguarda la colla stick il processo è leggermente diverso. Infatti se noi la lasciamo aperta per qualche minuto, la colla non si solidifica fatto, ma continua a funzionare normalmente. Se però la dimentichiamo aperta per qualche giorno diventerà un blocchetto inutilizzabile. Questa differenza è data dal meccanismo studiato dai produttori di questo tipo di colla. Infatti questa riesce a far appiccicare due superfici quando il solvente in essa contenuto evapora. Quando questo succede lascia soltanto quella sostanza responsabile dell’incollamento. Per questo è necessario un po’ di tempo prima che il solvente vapori e la colla faccia effetto.

Ecco spiegato perché la colla non si attacca al tubetto.