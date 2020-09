L’analisi grafica e previsionale spiegano perché la chiusura di settembre potrebbe essere decisiva per le sorti di questo titolo azionario. Prima di affrontare lo studio del grafico di Banca Profilo, però, andiamo a discutere brevemente la valutazione del titolo sulla base dei multipli di mercato.

Utilizzando il PE, il titolo bancario presenta una valutazione dimezzata rispetto alla media del settore di riferimento. Il PE, ad esempio, per Banca Profilo vale 15,5 mentre per il settore di riferimento 30,9. Analoghi risultati si ottengono per il PEG e il PB. Per cui in base a questi criteri le attuali quotazioni potrebbero raddoppiare il loro valore senza che per questo risultino sopravvalutate.

Perché la chiusura di settembre potrebbe essere decisiva per le sorti di questo titolo bancario? Le motivazioni dell’analisi grafica e previsionale

Banca Profilo (MIL:BPRO) ha chiuso la seduta del 8 settembre a 0,2020 euro in ribasso dell’1,46% rispetto alla seduta precedente.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Lo scenario di breve e medio periodo

Sul time frame giornaliero la proiezione in corso è ribassista e non ha più ostacoli lungo il cammino che porta al I obiettivo di prezzo in area 0,1982 euro. Su questo livello, che già in passato ha sostenuto e respinto la pressione ribassista, si decideranno le sorti di breve di Banca Profilo. La sua tenuta, infatti, potrebbe favorire l’ennesimo rimbalzo delle quotazioni. In caso contrario il prezzo delle azioni potrebbe scendere verso il II obiettivo di prezzo in area 0,17856 euro. La massima estensione del ribasso si trova in area 0,15907 euro.

Da notare che la tenuta di area 0,1982 euro potrebbe avere importanti ripercussioni anche sul time frame settimanale, dove è in corso una proiezione rialzista. Al momento, infatti, la spinta rialzista si è indebolita molto e una rottura in chiusura di settimana di area 0,1928 euro farebbe accelerare al ribasso le quotazioni. Solo, però, la rottura in chiusura di settimana di area 0,17433 euro farebbe invertire la tendenza in corso.

Time frame mensile

Perché la chiusura di settembre potrebbe essere decisiva per le sorti di questo titolo bancario? Come si vede dal grafico, una chiusura mensile superiore a 0,21058 euro farebbe accelerare le quotazioni verso il I obiettivo di prezzo obiettivo di prezzo in area 0,26323 euro per un potenziale rialzo del 30% dai livelli attuali.

Una chiusura mensile inferiore a 0,17781 euro farebbe invertire al ribasso anche la tendenza di lungo con un potenziale ribassista che porterebbe ad aggiornare i minimi annuali segnati a marzo 2020.

Approfondimento

Dove può arrivare questo titolo bancario con un’invidiabile situazione debitoria?