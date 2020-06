E’ un frutto molto amato. Perché la banana è un frutto essenziale per il nostro organismo? Quali sono tutti i suoi benefici? Il termine banana indica la falsa bacca della pianta del banano, originario dei paesi con clima tropicale nel Sud-Est Asiatico (Malesia, Indonesia e Filippine). La banana, essenziale per il nostro organismo, si può mangiare cruda, a volte anche cotta e anche essiccata. Le banane sono state anche usate per produrre marmellate. Tuttavia, al contrario di altri frutti, le banane sono state usate solo recentemente per preparare succhi e spremute. Malgrado l’85% di contenuto d’acqua, è stato storicamente difficile estrarre il succo dal frutto perché, quando viene pressata, una banana diventa semplicemente polpa.

La banana viene considerata come un cibo ideale per ridurre gli acidi all’interno dell’organismo umano. Un frutto di questo tipo non può assolutamente mancare in una dieta anti-gastrite che possa ridurre al minimo gli inconvenienti derivanti dalla presenza eccessiva di acidi nel proprio organismo. Un aiuto così tangibile deriva dalla presenza cospicua dell’acqua biologica, che costituisce il 75% di ogni singola banana. Infatti le banane sono ottimi prodotti alcalinizzanti nei confronti dei tessuti dello stomaco grazie all’acqua che contengono.

Contiene anche tantissimo potassio. Perché il potassio fa bene al nostro organismo?

Il potassio, che si trova nella banana o in qualunque altro alimento, partecipa alla contrazione muscolare, inclusa quella del muscolo cardiaco, motivo per cui molti sportivi ne fanno un grande consumo dopo essere stati in palestra. Contribuisce alla regolazione dell’equilibrio dei fluidi e dei minerali all’interno e all’esterno delle cellule e aiuta a mantenere la pressione nella norma smorzando gli effetti del sodio. Inoltre può ridurre il rischio di calcoli renali ricorrenti e la possibilità di perdita di tessuto osseo verificabile durante l’invecchiamento.