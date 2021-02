Perché iscrivere i ragazzi agli Scout è un’ottima scelta educativa

“Lo scopo più importante della formazione scout? educare. Non istruire, si badi bene, ma educare; cioè spingere il ragazzo ad apprendere da sé, di sua spontanea volontà, ciò che gli serve per formarsi una propria personalità”. Questo è quanto affermava Sir Robert Baden-Powell, padre dello scautismo.

Correva l’anno 1908 quando Baden-Powell, Generale inglese, pubblicò “Scautismo per ragazzi”. L’evento coincide, almeno convenzionalmente, con la nascita del movimento Scout. Da allora, generazioni di ragazzi di tutto il mondo prendono parte alle attività che quest’esperienza offre.

Ci sentiamo di affermare che iscrivere i ragazzi agli scout è un’ottima scelta educativa. Perché? Scopriamolo, leggendo questo articolo.

Servizio al prossimo

Scautismo vuol dire soprattutto servizio. Essere uno scout significa, per prima cosa, essere al servizio del prossimo. Una delle attività principali consiste nell’aiutare le persone in difficoltà.

Questo concetto si irrobustisce sempre di più, via via che lo scout fa dei passi in avanti nel proprio percorso. L’aiuto ai poveri e agli emarginati, l’assistenza alle persone alle prese con i problemi di salute o con le dipendenze sono alla base delle iniziative di solidarietà.

È un buon motivo per spingere i ragazzi ad intraprendere quest’avventura, non di certo l’unico.

Natura e ambiente

Lo scout è, per eccellenza, un amico della natura. Una ragazza o un ragazzo che ha cuore la vita dell’ambiente, lo rispetta e lo difende.

Non a caso, nel messaggio finale diretto ai suoi ragazzi, Baden-Powell disse: “cercate di lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto non l’avete trovato”. L’amore per l’ambiente e per la natura sono importanti al punto che le principali organizzazioni hanno codificato questo valore nella Legge Scout.

Gioco e divertimento

Perché, inoltre, iscrivere i ragazzi agli scout è un’ottima scelta educativa? Perché si gioca molto. Il divertimento è quasi obbligatorio per chi intraprende questo magnifico percorso di vita.

Cacce al tesoro, campi estivi e canti di gruppo rappresentano alla perfezione l’animo gioviale di uno scout. Insomma, ci si diverte molto. Anche per questo, lo scautismo è un momento di formazione consigliabile per un giovane ragazzo che si affaccia alla vita.