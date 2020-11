In questo articolo i nostri Analisti spiegano perché investire su questo titolo del settore assicurativo potrebbe essere un affare nel lungo periodo.

UnipolSAI, infatti, presenta molti punti di forza e negli ultimi anni ha sempre fatto meglio del suo settore di riferimento. Tra i principali motivi che dovrebbero incentivare a un investimento sul titolo assicurativo ricordiamo

negli ultimi cinque anni ha sempre fatto ,meglio del settore di riferimento. Il titolo ha perso un po’ di forza relativa negli ultimi tre mesi, ma la storia + dalla sua parte.

Storicamente, l’azienda ha pubblicato dati al di sopra delle aspettative.

La società ha livelli di valutazione interessanti con un basso rapporto EV/vendita rispetto ai suoi competitors.

La sua bassa valutazione, con un rapporto P/E a 7,55 e 8,84 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il 2021, rende il titolo piuttosto attraente per quanto riguarda i multipli degli utili.

UnipolSAI è molto interessante per gli investitori alla ricerca di un titolo ad alto dividendo. Allo stato attuale, infatti, il rendimento del dividendo si aggira intorno all’8%.

Nell’ultimo anno, gli analisti che coprono il titolo hanno rivisto al rialzo le loro aspettative di EPS in modo significativo.

L’unico vero problema che attanaglia UnipolSAI è legato alle prospettive di crescita del suo business. Nei prossimi anni, infatti, gli analisti prevedono una diminuzione degli utili intorno al 10% all’anno per i prossimi 3 anni.

Perché investire su questo titolo del settore assicurativo potrebbe essere un affare nel lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

UnipolSAI (MIL:US) ha chiuso la seduta del 6 novembre in ribasso del 2,83% rispetto alla seduta precedente a quota 2,06 euro.

La chiusura del 6 novembre potrebbe avere implicazioni abbastanza negative per il titolo. Sia sul giornaliero che sul settimanale, infatti, ha riportato le quotazioni in prossimità di livelli al di sotto dei quali si potrebbe accelerare al ribasso.

Ad esempio, sul giornaliero adesso non ci sono più ostacoli lungo il cammino che porta al supporto in area 2,028 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello aprirebbe le porte a un’inversione ribassista di breve periodo. Sul settimanale, invece, le quotazioni si sono allontanate dalla resistenza in area 2,158 euro. Una chiusura settimanale superiore a questi livelli avrebbe determinato un’inversione rialzista con I obiettivo di prezzo in area 2,53 euro. Qualora le quotazioni dovessero continuare a scendere , gli obiettivi ribassisti sono quelli indicati in figura.

È sul mensile, però, che è in corso la partita più interessante. Le quotazioni, infatti, stanno temporeggiando in area 2,11 euro dove passano due livelli chiave sia per la proiezione rialzista che per quella ribassista. Una chiusura mensile superiore a 2,11 euro, infatti, farebbe partire le quotazioni verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura (linea continua). Viceversa, una chiusura inferiore a 2,11 euro farebbe precipitare le quotazioni verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura (linea tratteggiata).

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

