I “titoli” di nuova emissione per rilanciare il “made in Italy” si chiamano Cacio Bond. A lanciarli sul mercato: la Coldiretti di Salerno. Solo che, in questo specifico caso, il mercato coinvolto non è quello finanziario, ma quello alimentare. Il blocco prolungato della produzione ha infatti creato una importante flessione nelle vendite di mozzarella di bufala campana dop ed un conseguente esubero di materia prima. Quindi il genio italico si è messo all’opera per trasformare il latte in eccedenza. Ma vediamo in dettaglio di capire perché investire nei Cacio Bond.

In cosa consiste l’operazione Cacio Bond

Con l’evocativa trovata terminologica di Cacio Bond, i produttori salentini hanno dato il via ad una innovativa forma di collocamento di caciocavallo sul mercato. Da qualche tempo, è infatti possibile acquistare un caciocavallo di latte di bufala, per poterlo consumare dopo una stagionatura di due anni. Per dirla con uno slogan pubblicitario, una sorta di “Compri oggi e mangi tra due anni”.

Il bene posto sul mercato è ovviamente speciale, come speciale è il periodo che stiamo attraversando. Il caciocavallo, oggetto dell’operazione, è ottenuto da ben 60 litri di latte di bufala, pesa 11 chilogrammi e potrà essere consumato nel 2022.

Perchè investire nei Cacio Bond

Chi dunque deciderà di fare questo investimento a lungo termine, si aggiudicherà un prodotto di altissima qualità, ma al contempo sosterrà un comparto in crisi. Per di più, il cuore che contraddistingue spesso la gente del sud, non dimentica di collegare il nuovo lancio ad un’iniziativa a scopo benefico.

Parte degli introiti ricavati verranno infatti destinati all’Ospedale Cotugno di Napoli, passato agli onori della cronaca per gli standards di eccellenza conseguiti nella lotta al coronavirus. Stando alle prime rilevazioni degli operatori del settore, grazie anche al risalto dato dalla stampa e dai media in genere, l’iniziativa sembra partita col piede giusto. Tra ordini pervenuti via mail e telefono, la risposta dei consumatori-investitori italiani e stranieri sarebbe, a dir poco, entusiasmante. Insomma un investimento a lungo termine che consentirà anche di leccarsi i baffi.