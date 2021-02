Immaginiamo che, mentre siamo in vacanza, dei ladri ci entrino in casa. Oltre a sfogliare senza troppa discrezione ogni cassetto del comò e ogni anta dell’armadio, andranno subito a staccare tutti i quadri dalle pareti. Si sa, con grande probabilità, sotto un quadro si nasconde una cassaforte. Per questo sarebbe bene cambiare nascondiglio. Vediamo, per esempio, perché installare una cassaforte a pavimento.

Perché installare una cassaforte a pavimento, ultima frontiera della sicurezza

La cassaforte a pavimento è l’ultimo baluardo della sicurezza casalinga. Questo per vari motivi.

In primis, ha una posizione meno sospettabile e più facilmente nascondibile. Non pensiamo solo alla semplice eventualità di nasconderla sotto un tappeto; possiamo nasconderla anche sotto un mobile.

In secondo luogo, per questioni “genetiche”, la cassaforte a pavimento è quasi inespugnabile, più sicura di quella a muro. Incastonata nel cemento armato del solaio, sarà come Excalibur: praticamente impossibile da estrarre (se montata propriamente).

Condizioni e criticità

Ci sono però delle criticità. Innanzitutto la cassaforte a pavimento necessita di alcune specifiche condizioni, su tutte, le caratteristiche del solaio.

Per poter installarne una il solaio dev’essere ben solido. Per questo, spesso è più semplice montarle in appartamenti, uffici o attività commerciali situate a piano terra.

Inoltre, è sconsigliato installare una cassaforte a pavimento nel caso in cui avremo un impianto di riscaldamento a terra. Il riscaldamento a pavimento, infatti, rischia di alterare il volume del metallo, portando a danni consistenti e non facilmente rimediabili.

Per il montaggio affidarsi agli esperti

Esistono molti tipi di cassaforte a pavimento, ciascuno varia per spessore dello sportello e tecnologia d’apertura. Prima di scegliere a quale affidarci è bene consultare gli esperti del settore, che ci consiglieranno il prodotto più idoneo alle nostre esigenze.

Una volta scelto il modello che fa per noi, rivolgiamoci ad operai specializzati per montarla in camera, in salotto o ovunque vogliamo (e possiamo).

È una soluzione estremamente sicura e all’avanguardia, ecco perché installare una cassaforte a pavimento può essere più oneroso di istallarne una comune. Ma quello che spenderemo sarà un investimento sicuro: nella tutela dei nostri tesori e nella nostra tranquillità.

