Perché ingrassiamo pur mangiando poco, ecco cosa aumenta il metabolismo

“Ma perché mangia così tanto e non ingrassa?”, la domanda con una punta di invidia, nei confronti di qualche amico o conoscente, con un metabolismo che funziona alla perfezione. Il peso forma perfetto può dipendere da tante cose, ma, sicuramente il soggetto che ha più possibilità di non ingrassare è quello che:

– Fa sport

– Non fuma

– Beve poco

– Mangia sano ed equilibrato

Ma, possono esserci anche casi in cui, pur mangiando come canarini, non si perde peso. Perché ingrassiamo pur mangiando poco, ecco cosa aumenta il metabolismo e ci permette di calare. Vi diamo qualche suggerimento che, varrà la pena seguire, per almeno una settimana per i primi risultati positivi.

Il Q10 appena alzati come primo aiuto

Non parliamo dell’ultimo modello di una rinomata casa automobilistica tedesca, ma di un coenzima naturale in grado di bruciare grassi e tossine. Assunto a colazione, a stomaco vuoto, con un bicchiere di acqua, avvia e regola il metabolismo e dona senso di sazietà. Non solo, perché è un valido aiuto contro l’invecchiamento cellulare e fornisce energia per la giornata

Lo spuntino di metà mattina

Lo spuntino di metà giornata è tappa fondamentale del perché ingrassiamo pur mangiando poco, ecco cosa aumenta il metabolismo. In questo senso le macchinette dell’ufficio o del lavoro sono vere e proprie bombe caloriche: brioches, panini, tramezzini, salatini, merendine. Un trionfo di grassi, calorie, coloranti e quanto di inutile alla linea ci possa essere. Consigliamo yogurt, mandorle, uva bianca e una banana. Tutti avviatori del metabolismo e nemici dei grassi

Lo iodio a pranzo

Lo iodio è una miniera d’oro per il nostro fisico. Non solo ci fa respirare meglio e purifica i polmoni, ma aiuta anche la digestione. Per proseguire nella dieta metabolica, consigliamo:

– Risotto al radicchio

– Sogliola

– Una bella insalata di ravanelli, sedano e finocchio

– Pasta integrale coi funghi

– Caprese di pomodorini, ricotta di capra e rucola

Per chiudere con la cena

Una cena leggera che aiuti il metabolismo chiuderà bene il nostro itinerario per dimagrire con: