Il campanile di Curon è qualcosa di magico e misterioso, da vedere almeno una volta nella vita.

Spunta al centro del lago Resia, in Trentino-Alto Adige, e Curon è il paesino costruito sulle sue rive.

La leggenda che è nata intorno a questo campanile negli anni racconta di misteri che hanno ben poco a che fare con la realtà.

Infatti, la storia di questo campanile non è affascinante come potrebbe sembrare. Anzi, si cela una triste vicenda dietro a tutta questa storia.

Scopriamola insieme e rispondiamo finalmente a questa domanda: perché in Trentino-Alto Adige c’è un misterioso campanile sommerso dall’acqua?

Un salto nel passato

Dobbiamo tornare indietro nel tempo per capire le origini di questa storia, addirittura prima della Seconda Guerra Mondiale.

In quegli anni lo Stato italiano autorizzò la costruzione di una grande diga artificiale proprio in quella zona.

L’intento era di sfruttare la forza dei tre grandi laghi alpini locali per ottenere energia idroelettrica.

L’antico paesino di Curon era costruito proprio intorno a quel campanile, tanto bello quanto enigmatico.

Soprusi e sofferenze della gente comune

Per portare a termine il grande progetto della diga, gli abitanti del paese vennero informati con pochissimo preavviso dello sfratto che stavano per subire. Anzi, in realtà per loro fu una totale sorpresa, orribile.

Per questo, dovettero obbligatoriamente abbandonare le loro case e abbattere le stesse, ma non solo. In pratica distrussero con le loro mani il paese in cui avevano vissuto tutta la loro vita.

Completamente sommerso

Le Autorità innalzarono, quindi, il livello dell’acqua per 22 metri e il paese finì totalmente sott’acqua. L’unica cosa che rimase in piedi fu il bellissimo campanile romanico che, ancora oggi, svetta nel lago di Resia.

Gli abitanti del paesino costruirono con caparbietà e fatica un altro paese per ricominciare, questa volta a lato del fiume.

Il campanile è una vera unicità e, per questo, è sotto la tutela dei beni culturali.

Ed ecco che la domanda “perché in Trentino-Alto Adige c’è un misterioso campanile sommerso dall’acqua?” ora ha tutto un altro sapore, che ha davvero ben poco di magico e affascinante.

