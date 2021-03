Un quadro riesce a donare eleganza, raffinatezza e bellezza alla nostra casa. Questo oggetto così comune, eppure così essenziale, è capace di modificare completamente il nostro arredamento. Un appartamento senza quadri appare, come è ovvio che sia, spoglio e vuoto. Ma se sulle pareti appare un’immagine ben disegnata, che magari ci rappresenta anche, è decisamente tutta un’altra storia.

Ma, se vogliamo dei quadri sulle pareti, dobbiamo anche prendercene cura. È facilissimo, infatti, che questi oggetti raccolgano la polvere della casa. Ma, soprattutto, che su di essi si formino delle macchie di muffa davvero fastidiose (e pericolose per la salute). Ed ecco perché in tantissimi ora stanno spargendo il detergente sui quadri per risolvere un fastidioso problema! Mettendo in atto questo rimedio casalingo, potremo eliminare il rischio di macchie di umidità su questi oggetti.

Di che cosa abbiamo bisogno per evitare che sui nostri quadri si formi la muffa

Dunque, abbiamo capito quanto sia importante preservare il valore e la bellezza dei nostri quadri. Ma c’è una precisazione da fare. Dobbiamo agire prima che su questi oggetti si formino le macchie di muffa. Bisogna, quindi, sapere subito cosa fare e controllare ogni tanto il loro stato. Ma, se le macchie dovessero essersi già formate, esponiamo il quadro al sole per una decina di minuti ogni giorno. In questo modo si asciugheranno del tutto. E poi possiamo mettere in atto un pratico rimedio casalingo, che prevede l’utilizzo di tre ingredienti base. Avremo bisogno di detergente naturale, di un panno di cotone bianco e di alcuni distanziatori in feltro.

Come mettere in atto questo rimedio della nonna

Dopo aver esposto il quadro al sole, riponiamolo in caso e prendiamo il detergente naturale e il panno bianco di cotone. Facciamo attenzione, soprattutto, che quest’ultimo sia ben pulito. Ora, spargiamo con delicatezza il detergente sulla zona indicata e aspettiamo che si asciughi. Dopo qualche applicazione, vedremo le macchie sbiadire sempre di più.

Per evitare, poi, che la muffa ricompaia, attacchiamo dietro ogni angolo del quadro dei distanziatori in feltro. In questo modo, il quadro sarà più lontano rispetto alla parete e diminuiremo il rischio di macchie di umidità. Dunque, ecco perché in tantissimi ora stanno spargendo il detergente sui quadri per risolvere un fastidioso problema. Provare per credere!

