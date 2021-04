Per chi teme la noia, per i maghi dei social, per i selfie-dipendenti ma anche per chi cerca di guadagnar qualcosa: questo è l’articolo giusto!

Per la Pasqua 2021 sono stati indetti diversi contest, dei concorsi con premio finale.

Ma vediamo in particolare perché in tanti si stanno attrezzando con uova sode, coniglietti e uno smartphone per la Pasqua 2021

Admo

Come ogni anno Admo, l’Associazione Donatori di Midollo Osseo, organizza la vendita a scopo benefico di colombe e coniglietti pasquali. Admo Lombardia, quest’anno, organizza un Contest di Pasqua. Il concorso invita a scattare una foto con il coniglietto o la colomba Admo e caricarla sulla pagina del contest. Le votazioni avverranno on line ed il vincitore avrà diritto a dei gadget Admo. Naturalmente la soddisfazione di aver contribuito alla raccolta fondi dell’Associazione non ha prezzo!

Tramas e i disegni da colorare

Il franchising di arredo tessile Tramas ha invece indetto online un concorso on line per la Pasqua 2021.

In questo caso tutta la famiglia è coinvolta nel colorare il disegno di Pasqua Tramas, da scaricare dal sito. I disegni colorati andranno fotografati e inviati tramite il modulo on line.

Il vincitore riceverà il Pack Pasqua Tramas composto da 1 copriletto Singolo per bambini, 2 tende, 2 cuscini, 1 set di lenzuola Singolo per bambini.

Il contest fotografico del Parco Commerciale Meraville

Altro contest pasquale è stato indetto dal Consorzio Parco Commerciale Meraville di Bologna e prevede un primo premio del valore di 350 euro in buoni spesa. Per partecipare al concorso occorre scattare una foto al proprio animale domestico con un particolare legato alla Pasqua. Occorrerà poi postarla sul proprio account Facebook o Instagram con l’hashtag, la mention o la tag del concorso e del centro commerciale. Requisito per poter partecipare è aver un account social attivo antecedente all’approvazione del regolamento del concorso.

Il contest di Aprile di Uga la tartaruga

Un’altra bella iniziativa è quella prevista dall’amministrazione comunale di Firenze per gli studenti delle scuole primarie e medie del Comune.

Uga la Tartaruga con la Vela è la mascotte delle mense scolastiche fiorentine, un progetto del Comune per promuovere l’alimentazione corretta.

La simpatica tartaruga ogni mese propone dei contest e quello di questo mese è proprio relativo alla Pasqua. Ogni alunno che voglia partecipare, dovrà elaborare una ricetta per la Pasqua o sperimentare la torta Pasqualina suggerita da Uga. Successivamente dovrà scattare una foto della pietanza e caricarla compilando l’apposito modulo.

Chi parteciperà ad almeno due contest proposti durante l’anno potrà diventare Ambassador di Uga la tartaruga con la vela.

Perché in tanti si stanno attrezzando con uova sode, coniglietti e uno smartphone per la Pasqua 2021. Le uova musicali

Per gli amanti della musica c’è un contest davvero particolare: Thomann, il negozio di strumenti musicali più grande d’Europa ha dato il via al Concorso “Dipingi le Uova di Pasqua”. I premi in palio sono: una custodia a rack Thon (valore 100 euro), delle cuffie Superlux HD-330, degli egg shake o un voucher da 100 euro.

Per partecipare bisogna dipingere un uovo, o più, a tema musicale, scattare una foto e postarla su Instagram o Facebook.

Occorre, però, aggiungere l’hashtag #MyMusicalEasterEgg21.

C’è tempo fino alle 24.00 del 5 aprile!

Naturalmente molte aziende del settore cioccolato hanno indetto concorsi a premi ma si tratta comunque di partecipazioni legate all’acquisto del prodotto.