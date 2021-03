In questo articolo parleremo degli hot cross buns, dei panini tipici della Pasqua negli USA e nel Regno Unito. E non solo. Anche in Canada.

Si tratta di panini dolci lievitati ripieni di spezie e frutta come uvetta e/o agrumi canditi. Sono decorati con una croce bianca, segnata direttamente nell’impasto o decorata sopra con la glassa.

Questa tradizione ha origine dai popoli pagani anglosassoni. La croce non aveva ancora nessuna connotazione religiosa. Essa, infatti, era simbolo del rinnovamento successivo all’inverno con i quattro quadranti, divisi da questa croce, che identificavano le quattro stagioni. Con l’avvento del cristianesimo la croce divenne simbolo della Resurrezione e quindi questi panini divennero dolce pasquale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Nel Regno Unito c’è anche una famosa filastrocca dedicata a questi magnifici panini che viene intonata dai venditori ambulanti nel periodo pasquale.

Ma se abbiamo visto perché in molti Paesi per Pasqua si preparano questi straordinari panini, andiamo a vedere come si cucinano.

Ricetta degli hot cross buns

Gli ingredienti occorrenti per la preparazione dei panini:

a) 300 ml di latte intero;

b) 40 grammi di burro;

c) 500 grammi di farina Manitoba;

d) un cucchiaino di sale;

e) 75 grammi di zucchero semolato;

f) un uovo sbattuto;

g) 10 grammi di lievito di birra istantaneo;

h) 200 grammi di uva sultanina;

i) 50 grammi di canditi tritati (limone, mandarino, lime etc.);

m) scorza di un’arancia o di un limone

n) olio per friggere

o) un cucchiaino di cannella in polvere.

Gli ingredienti occorrenti per la croce:

a) 75 grammi di farina 00;

b) due cucchiaini marmellata d’albicocche (la ricetta originale prevede l’uso del golden syrup che è uno sciroppo a base di zucchero, limone e acqua)

La preparazione

Innanzitutto si mescolano insieme farina, zucchero, le spezie e la scorza di limone. Si aggiunge il sale e il lievito, mettendoli ai lati opposti della ciotola.

Quindi si prosegue aggiungendo il burro sciolto a bagnomaria e metà del latte tiepido e l’uovo.

Si inizia ad impastare, aggiungendo poco alla volta il latte rimanente. L’impasto deve avere una consistenza morbida. Quindi potrebbe non essere necessario tutto il latte.

Si unisce l’uva sultanina e i canditi tritati all’impasto. Impastare per dieci minuti fino a che l’impasto non diventi elastico. Si forma una palla e lo si mette a lievitare in una ciotola coperta da pellicola per circa un’ora e mezza o fino al raddoppio di volume.

Una volta raddoppiato il volume si impasta per altri cinque minuti e si metta di nuovo a lievitare per un’ora e mezza. Trascorso questo tempo formare dodici panini rotondi e disporli su una teglia. Coprirli con un canovaccio e attendere un’oretta. Preriscaldare il forno a 220 gradi centigradi.

Nel frattempo prepariamo il composto per la croce: mescolare la farina con cinque cucchiai d’acqua. Si consiglia di aggiungerne uno alla volta fino ad ottenere una consistenza cremosa.

Mettere l’impasto in una sac a poche. Quando i panini sono lievitati, disegnare una croce su ogni panino. Infornare per 15-20 minuti fino a doratura leggera.

Sciogliere la confettura d’albicocca in una padella e poi passarla al setaccio per eliminarne la parte solida. Mentre i panini sono ancora caldi, spennellarli con un la marmellata per dargli il tipico colore lucido.

Una vera delizia: ecco perché in molti Paesi per Pasqua si preparano questi straordinari panini!

Qui abbiamo selezionato qualche consiglio per la mise en place.