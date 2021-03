La Borsa di Milano ieri ha vissuto una seduta positiva dopo le molte incertezze della scorsa settimana. Un vento positivo sembra spirare non solo in Piazza Affari ma in tutti i mercati azionari del Vecchio Continente. Secondo gli Analisti di ProiezionidiBorsa, il listino milanese può puntare al massimo degli ultimi 12 mesi. Ecco perché in Borsa a Milano oggi può verificarsi questo particolare scenario.

Sui mercati si torna respirare aria di rialzo

Inizio di settimana brillante per le Borse europee trascinate al rialzo dalle buone notizie sul fronte vaccini e dall’ottima partenza di Wall Street. La Borsa americana la scorsa settimana era scesa al ribasso, spinta dai timori di un surriscaldamento dell’inflazione. L’ottimo avvio di seduta di ieri ha riportato una certa serenità sui mercati azionari europei.

L’apertura positiva di Wall Street è arrivata quando le Borse europee erano già in deciso rialzo, grazie alle buone notizie sul fronte vaccini. Con la vaccinazione di massa, in Gran Bretagna i contagi sono scesi drasticamente. Inoltre, un nuovo antivirus presto potrebbe arrivare sul mercato europeo, quello della Johnson&Johnson che in USA ha già ottenuto il via libera.

Perché in Borsa a Milano oggi può verificarsi questo particolare scenario

Queste notizie ieri hanno permesso alle Borse europee di chiudere tutte in deciso rialzo, compresa Piazza Affari. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso in guadagno dell’1,8% sui massimi della giornata, appena sopra la soglia dei 23.250 punti. Oggi il superamento dei 23.300 punti potrà spingere il listino milanese a ridosso dei massimi dell’anno a 23.600 punti.

Il clima sembra improvvisamente cambiato e un vento d’ottimismo soffia in Borsa, ma non si possono escludere nuovi ulteriori ribassi. D’altronde Piazza Affari in queste ultime settimane ci ha abituato a discese ardite e veloci risalite. Occorre continuare a monitorare la soglia al ribasso dei 23.000 punti. Un ritorno dei prezzi sotto questo livello, spingerà l’indice Ftse Mib a 22.800 punti e sotto a 22.600 punti.

Attenzione al titolo Azimut

Tra le blue chip ieri si è messa in evidenza Azimut. Quando le Borse salgono i titoli legati al risparmio gestito ne risentono favorevolmente. L’azione ieri è tornata a guadagnare dopo due settimane di ribasso, salendo oltre il 4,6%. I prezzi si sono fermati ad un passo dai 20 euro e molto vicini a 20,4 euro, area di massimo degli ultimi 12 mesi. Il superamento dei 20 euro spingerà Azimut fino a 20,5 euro. Al ribasso, un ritorno dei prezzi sotto 19,2 euro, farà scendere le quotazioni a 19,8 euro.

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.