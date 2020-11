Piazza Affari chiude in controtendenza ed è una notizia positiva. Infatti la Borsa di Milano è stata la migliore tra le maggiori piazze azionarie, molte delle quali hanno chiuso in negativo. Quella che si è appena chiusa è stata una giornata molto indicativa. Ecco perché in Borsa a Milano è stata una seduta utilissima che offre uno spunto importante per capire cosa può accadere nel prossimo futuro sul listino milanese. Scopriamolo nell’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Oggi i titoli finanziari hanno spinto Piazza Affari

Partiamo dalla chiusura, che mai come oggi è indicativa. Al termine della seduta, l’indice delle blue chips, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso in rialzo dello 0,5% a 21.435 punti. Il resto delle principali Borse ha fatto peggio. A Francoforte il Dax ha chiuso in calo dello 0,05%; a Londra il Ftse 100 ha perduto lo 0,9%. Parigi ha guadagnato uno 0,1%; Madrid ha ceduto lo 0,6%.

Cosa ha spinto la Borsa italiana a fare meglio della altre Piazze? Il ritorno degli acquisti sui titoli finanziari in generale e sui bancari in particolare. Tra le prime sette blue chip per performance oggi, 5 titoli sono finanziari, di cui 3 bancari. Unipol, Mediobanca e Banco BPM ai primi tre posti, Poste Italiane e Unicredit al sesto e settimo posto. I rialzi vanno dall’1,6% di Unicredit al 4,1% di Unipol.

Perché in Borsa a Milano è stata una seduta utilissima che offre uno spunto importante per capire cosa può accadere nel prossimo futuro

Attenzione, è necessario fare una riflessione. Piazza Affari nelle ultime settimane ha registrato un progressivo incremento dei volumi. Significa che stanno aumentando gli investimenti sul listino. Forse si potrebbe essere all’inizio di una rotazione settoriale.

Cosa significa? Che gli investitori potrebbero stare abbandonando progressivamente i titoli del settore tecnologico, per entrare su settori e Borse particolarmente sacrificate dalla pandemia. Tra questi i titoli bancari e Piazza Affari.

È una ipotesi ma che ha dei fondamenti. Non è un caso che oggi il listino milanese abbia fatto meglio delle altre Piazze europee. Perché è maggiore la presenza dei titoli bancari sul mercato nostrano. E non è un caso che oggi la Borsa abbia accelerato alla apertura di Wall Street. Ma a differenza delle altre volte ha accelerato al rialzo con la Borsa USA che in avvio andava in ribasso.

