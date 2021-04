È proprio vero che non finiamo mai di imparare. Approfittando del sole di questi giorni e delle restrizioni al movimento, ci siamo dati al giardinaggio. Come molti dei nostri Lettori. E, mentre combattevamo una guerra alle erbacce del vialetto, un amico, appassionato di verde, ci ha dato un consiglio che non sapevamo. Perché il verde di casa sia sempre rigoglioso e in salute non scordiamoci di questo suggerimento: l’aceto bianco. Non solo, ci ha spiegato che l’aceto è un triplice alleato del nostro giardino o balcone. Vediamo perché in questo articolo.

Elimina le erbacce dei vialetti e sulle pietre

L’aceto è un valido aiuto per eliminare le erbacce che infestano i vialetti di casa. Ma, anche quelle che si arrampicano sulle pietre, si infilano nelle fessure e tra le piastrelle di passaggio. A dire la verità, avevamo anche provato dei prodotti specifici, ma con scarso successo. L’aceto, in effetti, una volta estirpate, non permette loro di ricrescere. Il consiglio è quello di rimuovere tutte le erbacce, fare una bella pulizia e poi passare con aceto abbondante. I risultati non tarderanno ad arrivare.

Un bicchiere per il PH del terreno

Perché il verde di casa sia sempre rigoglioso e in salute non scordiamoci di questo suggerimento, per tutelare il PH del terreno. Basterà semplicemente mettere un bicchiere di aceto ogni 5/6 litri di acqua quando abbeveriamo le piante per tutelare la loro salute e quelle del terreno

. Senza contare che, mescolato in parti uguali con l’acqua, terrà lontane:

formiche;

lumachine;

chioccioline.

Le piante acidofile amano l’aceto

Se parliamo di aceto e abbiamo tra il verde di casa le cosiddette “acidofile”, ecco il condimento che fa per loro. Soprattutto le azalee e le gardenie amano ricevere regolarmente acqua e aceto bianco. Una tazzina da caffè in una bottiglia di acqua da litro e mezzo sarà l’ideale per mantenere intatta la loro acidità naturale e mantenerle belle. In questo caso, consigliamo un trattamento settimanale.

Approfondimento

