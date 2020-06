Perché il tuo cuscino dopo tre anni raddoppia il suo peso iniziale? Affrontiamo un discorso importante per la nostra salute su cui forse ancora nessuno si è soffermato. Casa nuova, letto nuovo, cuscino nuovo. Trovi il cuscino perfetto per te, che si adatta al tuo corpo e ti fa dormire sonni tranquilli. Dopo tre anni circa dovete sapere che il vostro bellissimo cuscino se lo pesate su una bilancia peserà circa il doppio rispetto al peso iniziale del giorno in cui lo avete comprato. Vi chiederete perché mai? Il cuscino mica mangia, non può ingrassare. Be’ si certo ma magari qualcosa mangia lui?

Bene affrontiamo ora questi tre anni di matrimonio tra te e il tuo cuscino. Sono stati tre anni intensi, ti ha cullato, ti è stato vicino, hai forse a volte pianto su di lui. Ma lui è sempre stato lì, ma forse non era da solo…

In che senso non era da solo?

Ebbene sì dovete sapere che il motivo per cui il cuscino raddoppia il suo peso inziale dopo tre anni è dato da dal peso delle cellule morte che perdiamo durante la notte, dagli acari della polvere e purtroppo anche dei loro escrementi. Lo so ora che vi ho rivelato questa cosa non dormirete più sonni tranquilli soprattutto se il vostro cuscino è tipo un cimelio di famiglia e prima era di vostra nonna, poi di vostra madre, ora tuo e un giorno lo darai ai tuoi figli. Ecco forse no, magari è il caso di buttarlo e di buttare con sé pelle morta, acari della polvere e i loro escrementi.

Per questo motivo è fondamentale lavare il cuscino e non solo la federa. Fate attenzione alle istruzioni e lavate il cuscino almeno una volta al mese, oppure dormirete negli escrementi della polvere.