Per i nostri amici a quattro zampe ogni oggetto può diventare un giocattolo. Lo sanno bene i padroni di cuccioli, che si vedono rosicchiare ciabatte, scarpe e borse. Ma le vittime preferite dei cani sono sicuramente i calzini. Sembra che i nostri compagni pelosi amino molto impossessarsi dei calzini e portarseli in giro come un trofeo. A volte li ritrovi giorni dopo sul fondo della cuccia (attenzione, in questo caso controlliamo che non ci siano pulci), e volte spariscono per sempre.

Rosicchiare in ricerca di attenzioni

Ma perché il tuo cane ti ruba i calzini e come farlo smettere?

Ci sono diverse ipotesi sul perché i cani si divertano così tanto a fare i ladri di calzini. Le spiegazioni più plausibili sono due. La prima ha a che fare con la paura dell’abbandono e il bisogno di sentire contatto umano. I calzini, infatti, tendono a conservare l’odore di chi li ha indossati. Il tuo cane potrebbe rubare i calzini per sentirti più vicino e sconfiggere l’ansia di rimanere solo.

Ma la spiegazione più comune del perché il tuo cane ti ruba i calzini è un’altra. Si tratta di un modo per attirare la tua attenzione. Il cane ha imparato che rubando un calzino avrà immediatamente la tua attenzione. Forse riuscirà addirittura a coinvolgerti in un divertentissimo inseguimento in giro per la casa.

Ma come convincere il tuo cane che queste bravate non sono affatto divertenti?

Usa la psicologia canina a tuo vantaggio

Abbiamo capito perché il tuo cane ti ruba i calzini e come farlo smettere in realtà è molto facile. Basta utilizzare un semplice giochetto psicologico.

Prendiamo un calzino vecchio, che possiamo sacrificare alla causa, e lasciamolo in giro in bella mostra. Quando il nostro cane inevitabilmente lo ruberà, riempiamolo di attenzioni. Facciamogli tante carezze, giochiamo con lui al tiro alla fune, inseguiamolo e lasciamoci inseguire. Il cane deve divertirsi un mondo con il calzino vecchio. Ripetiamo queste azioni ogni volta che il cane ruberà questo calzino.

Al contrario, ignoriamolo completamente quando ruba i calzini buoni. Non diamogli nessuna attenzione, non cerchiamo di riprenderci il calzino. Continuiamo le nostre attività come se non fosse successo nulla.

Ben presto, il cane imparerà che soltanto quel calzino, il calzino vecchio, riesce ad attirare la nostra attenzione, e non perderà più tempo a rubare nessun altro calzino.

Ecco svelato il mistero del perché il tuo cane ti ruba i calzini e come farlo smettere.