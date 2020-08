Perché il titolo bancario BPER Banca potrebbe far guadagnare molti soldi nei prossimi mesi? Perché la struttura del grafico sta lentamente cambiando a partire dal time frame giornaliero per invertire al rialzo anche sui time frame di più lungo periodo.

Dal punto di vista dei risultati aziendali il primo semestre è stato un po’ in chiaroscuro. Se da un lato, infatti, l’utile netto è risultato essere in aumento del 4,2% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente, l’effetto della pandemia si è visto con le rettifiche di valore nette per rischio di credito che sono raddoppiate rispetto all’anno precedente. Anche il famigerato Common Equity Tier 1 è migliorato passando da 13,91% di inizio anno al 14,11%,.

Per gli analisti BPER Banca ha buoni spazi di apprezzamento avendo definito un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25%. Il consenso medio è Outperform.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Perché il titolo bancario BPER Banca potrebbe far guadagnare molti soldi nei prossimi mesi? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 24 agosto a quota 2,34€ in rialzo del 2,63% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso sul titolo bancario è rialzista e punta al I° obiettivo di prezzo in area 2,5687€. Tuttavia va notato come le quotazioni siano molto vicine a due livelli di supporto molto importanti 2,2327€ e 2,1783€. Chiusure giornaliere sotto questi livelli farebbero crollare al ribasso le quotazioni verso gli obiettivi in area 1,77€, prima, e 1,01€, poi. La massima estensione del ribasso si troverebbe in area 0,437€.

Qualora si dovesse procedere al rialzo, invece, dopo l’obiettivo in area 2,5687€, quello successivo si trova in area 3,114€. La massima estensione del rialzo si trova in area 3,659€.

Scenario di medio/lungo periodo

La tendenza in corso è ribassista sia sul settimanale che sul mensile. Va, però, notato che su entrambi i time frame ci potrebbe essere a breve una svolta.

Sul settimanale una chiusura di barra superiore a 2,4547€ farebbe scattare la proiezione rialzista. Sul mensile, invece, le quotazioni sono molto vicine all’importantissimo supporto in area 1,9656€. Da questo livello, quindi, potrebbe partire una forte gamba rialzista. Questo scenario verrebbe meno nel caso di chiusure mensili inferiori a 1,9656€. In questo caso il prezzo di BPER Banca potrebbe scendere fino in area 0,6087€ (III° obiettivo di prezzo).

Approfondimento

3 titoli azionari da non farsi scappare pronti a partire al rialzo