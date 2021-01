Per chi è alla caccia di titoli dagli alti dividendi, molti assicurativi e bancari possono rappresentare delle ottime opportunità d’investimento. Gli analisti di ProiezionidiBorsa hanno fatto un focus su un titolo assicurativo che promette uno yield molto interessante. Ecco perché il titolo azionario Generali Assicurazioni può offrire un rendimento fantastico.

Quest’anno molte società quotate potrebbero distribuire un doppio dividendo

Uno degli aspetti più interessanti di quest’anno per le azioni, è il ritorno delle aziende alla distribuzione dei dividendi. Statisticamente le società che da sempre hanno offerto le cedole più appetitose sono state quelle del settore assicurativo, bancario e dell’energia.

Sappiamo come è andata lo scorso anno. Per le gli istituti di credito, la Banca Centrale Europea ha posto un veto alla distribuzione dei dividendi, per evitare indebolimenti patrimoniali. E lo stesso è accaduto al settore assicurativo.

Ma se i dividendi non sono stati distribuiti nel 2020, non significa che non vengano più offerti al socio azionista. Tutt’altro. È molto probabile che questi vengano distribuiti quest’anno, in aggiunta a quelli previsti per il 2021.

È ciò che accadrà, molto probabilmente al titolo Generali. L’azione lo scorso anno avrebbe dovuto offrire un dividendo di 0,96 euro. Quest’anno la cedola dovrebbe essere di 0,46 euro. La somma del dividendo 2020 e quello del 2021, danno 1,42 euro.

Perché il titolo azionario Generali Assicurazioni può offrire un rendimento fantastico

Venerdì il titolo (MIL:G) ha chiuso a 14,5 euro. Considerando una cedola di 1,42 euro, al valore attuale, il dividendo sarebbe del 10%. Una cifra considerevole, soprattutto in considerazione del possibile apprezzamento delle quotazioni nelle prossime settimane.

L’azione a novembre ha avuto uno spunto rialzista, in parallelo con il balzo del Ftse Mib. Poi la crescita delle quotazioni si è fermata e da dicembre Generali si sta muovendo in laterale tra 14 euro e 14,5 euro.

Da qualche seduta, i prezzi danno un segnale di risveglio. La conferma di una nuova fase rialzista arriverà con il superamento dei 15 euro. A 15,5/16,00 Il titolo troverà una resistenza. Una volta superata avrà la strada libera verso i 19 euro.

Al ribasso il primo segnale di debolezza arriverà dalla chiusura dei prezzi sotto 14,00 euro. Un calo più deciso potrebbe arrivare con la discesa delle quotazioni sotto 13,5 euro.

In conclusione

Per chi è a caccia di titoli dall’alto dividendo, Generali Assicurazioni rappresenta un’ottima opportunità. Se la cedola del 2020 di 0,96 euro verrà confermata, si sommerà a quella del 2021, di 0,46 euro. Le due cedole insieme daranno un cedolone di 1,42 euro. Significa potere contare su un cash da dividendo di 142 euro ogni 100 titoli posseduti in portafoglio al momento dello stacco del dividendo.

