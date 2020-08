Perché il Sud del mondo è così indietro rispetto al Nord? Se ci pensate bene, è così ovunque. In Europa come in America. Ed anche in Asia. Praticamente ovunque il Nord del mondo è più avanzato rispetto al Sud. Con un paradosso. Del Nord del mondo fanno parte anche Australia e Nuova Zelanda, che sono decisamente a Sud. Ma perché è così? E’ frutto solo del caso, o ci sono ragioni particolari? Proviamo a scoprirlo. Continuate a leggere.

Come tutti abbiamo studiato a scuola, l’umanità ha avuto origine in Africa. Da qui, attraverso più percorsi, si è diffusa prima in Medio Oriente attraverso l’Istmo di Suez. Poi, attraverso due migrazioni indipendenti, in Europa ed in Asia. La più grande civiltà dell’antichità classica è stata quella egiziana. Ma è stata poi soppiantata da quella greca prima, e romana poi. Ed il primo salto di qualità è stato proprio questo. L’Impero Romano, nella sua immensità, era comunque eurocentrico. E la cultura greca e romana sono state fondamentali per lo sviluppo dell’umanità. Ma, soprattutto, del progresso tecnologico. Perché in queste zone il vero discrimine è stata la scienza e la cultura.

La stessa cosa, dall’altra parte del mondo, succedeva in Cina. Che purtroppo fu arrestata nella sua corsa dall’invasione mongola di Gengis Khan. E dal suo chiudersi in sé stessa. Come fece il Giappone. L’Europa, intanto, viveva il Medioevo. Mille anni di oscurità ecclesiastica. Con progresso quasi fermo, e cultura saldamente nelle mani oscurantiste della Chiesa. E’ solo con la scoperta dell’America ed il Rinascimento che le cose cambiano. E che si pongono le basi per una seconda, enorme differenza tra Nord e Sud del mondo. Cioè il colonialismo.

Perché il Sud del mondo è così indietro rispetto al Nord?

E’ proprio il colonialismo il principale determinante delle differenze tra Nord e Sud del mondo. Un Nord ricco e sempre più ricco grazie allo sfruttamento di territori ricchissimi. Con popolazioni molto meno avanzate tecnologicamente. Che non avevano la polvere da sparo, per dire. E che quindi erano destinate a soccombere. Questo fatto, insieme alla rivoluzione luterana, hanno creato un gap ancora incolmabile tra Nord e Sud del mondo. Ma cosa c’entra Lutero?

C’entra, ed anche parecchio. Perché la vera rivoluzione del messaggio del frate tedesco non è solo la ribellione alla Chiesa di Roma. E’ anche quella di un’etica del lavoro differente. Un’etica del lavoro nella quale quest’ultimo è visto come una maniera di affrancarsi dalla povertà. Il lavoro come forza propulsiva di una società. Non a caso, la cosa nacque in Germania. Ed il Protestantesimo prese piede ed attecchì nel Nord Europa. Anche per questioni meteorologiche. Infatti, là fa più freddo. E si lavora di più proprio per questo. Mentre nel Sud Europa fa più caldo. E si lavora di meno. E il lavoro è visto più come una fatica che come affrancamento sociale.

Pensate a tutto questo quando pensate alle differenze tra Nord e Sud del mondo. E capirete che c’è sempre una motivazione perché le cose vadano in una certa maniera.