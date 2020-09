Perché il risparmio non è mai guadagno? Cosa significa? Al riguardo c’è prima di tutto da dire che la frase deriva da un proverbio napoletano. Ovverosia quello che dice che O sparagno nun è maje guadagno.

Il risparmio non è mai guadagno secondo un proverbio napoletano

Perché il risparmio non è mai guadagno? Cosa significa? In base al detto il risparmio non è mai guadagno. In quanto non spendere può portare poi ad una maggiore spesa. Per esempio, rinviare un acquisto per risparmiare può portare ad una situazione inattesa. Ovverosia a quella di ritrovarsi prima del previsto con qualcosa che è di scarso valore. E che poi si dovrà in sostituire in fretta e furia. Questa necessità può portare ad una maggiore spesa. E da qui il detto che il risparmio non è mai guadagno.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Se pensi solo a risparmiare rischi spesso di spendere di più

Il proverbio napoletano inoltre non ci mette in guardia solo dal rinviare una spesa. Che poi porta ad assumersi più costi. Ma pure dagli acquisti a prezzi ribassati per cui sembra che abbiamo fatto un affare. Ma in realtà la merce di bassa qualità tende a durare poco. E quindi risparmiando non abbiamo di certo ottenuto un guadagno.

Per esempio, l’acquisto di vestiti di scarsa qualità è un risparmio ma mai un guadagno. Perché poi il vestito viene lavato e stinge. Ed è solo da buttare. Così come in generale la merce di scarsa qualità può portare ad un innalzamento dell’asticella dei rischi. Ovverosia quelli per la salute. Il proverbio napoletano ci invita quindi a non risparmiare quando si compra.

In altre parole, è preferibile spendere qualcosa in più quando si compra. In questo modo il bene di qualità potrà esprimere nel tempo tutto il suo valore. Seguire il proverbio significa allora stare sempre alla larga dalla merce d’occasione. Ovverosia quella proposta e venduta a prezzi che sono incredibilmente bassi. Sotto quello che è il prezzo di costo.