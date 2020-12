Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La comunità scientifica non ha ancora trovato accordo su quale sia il metodo migliore per assicurarsi un’accurata pulizia delle orecchie. Sono infatti molto numerosi i metodi utilizzati per rimuovere i tappi di cerume. Oggi noi della Redazione parleremo di una nuova moda che impazza sul web, quella delle candele per il cerume. Soprattutto, spiegheremo perché il rimedio per le orecchie che sta spopolando è da evitare assolutamente.

Cosa sono le candele per il cerume

Le candele per il cerume sono, di fatto, dei coni in cera, della lunghezza di circa 20 centimetri. Vediamo come si adoperano. Dunque, l’estremità più stretta va inserita nella cavità auricolare, mentre l’altra, quella più ampia, va accesa, esattamente come una candela. Il procedimento va effettuato con la testa inclinata da un lato. Solitamente, l’estremità che bisogna accendere è caratterizzata dalla presenza di una specie di piattino che servirebbe a proteggere dalla caduta di cera calda. Questo prodotto millanta la capacità di aspirare il cerume con l’aiuto del calore attraverso quello che può essere definito un “effetto camino”.

Perché il rimedio per le orecchie che sta spopolando è da evitare assolutamente

Nonostante l’uso di questo rimedio sia molto diffuso al momento, gli esperti ne sconsigliano l’utilizzo in quanto ritenuti poco affidabili per effettuare un’accurata pulizia delle orecchie. Addirittura, utilizzare le candele potrebbe risultare in alcuni casi pericoloso. Si potrebbe infatti incorrere in spiacevoli inconvenienti creati non solo dal rischio di scottature della pelle, dei capelli o del cuoio capelluto con la fiamma, ma anche al fatto che i residui di cera calda potrebbero malauguratamente cadere nel canale auricolare, depositandovisi. È evidente che la formazione di un deposito di cera comporterebbe un intervento ben più complesso di quello previsto per la rimozione di un comune tappo di cerume. Da non sottovalutare anche il rischio che la cera calda raggiunga le mucose, rischiando di provocare gravi problemi.

In caso quindi di tappi alle orecchie suggeriamo di consultare un medico esperto.

Abbiamo cercato dunque di fornire informazioni utili sul perché il rimedio per le orecchie che sta spopolando è da evitare assolutamente.