Perché il Recovery Fund potrebbe avere un impatto positivo su questo titolo azionario è abbastanza evidente.

Inwit è il principale operatore infrastrutturale per le telecomunicazioni wireless in Italia con oltre 11 mila torri. Trattasi di un operatore neutro in quanto la sua rete serve sia Telecom Italia che Vodafone. In un’ottica, quindi, di spingere la digitalizzazione del Paese Italia, anche grazie al Recovery Fund, la società non potrebbe averne che giovamento.

Che il modello di business sia interessante si evince anche dai risultati del primo semestre 2020. Basti pensare che i ricavi, rispetto allo stesso periodo del 2019, sono aumentati di circa il 50%. Se, invece, si considera solo il secondo trimestre del 2020 la crescita è stata di oltre l’80%.

Come mai allora le quotazioni non riescono a decollare?

Il motivo principale si chiama debito. Inwit, infatti, a seguito della fusione con Vodafone Towers, ha un debito di circa €4mld, escluso l’effetto del principio contabile Ifrs 16 il debito scende a circa 2,8 miliardi di euro. Nel complesso la società ha una leva finanziaria di circa 5,8 volte l’Ebitda che è un livello di debito in linea con gli standard dell’industria.

Ci sono, quindi, le premesse per un futuro molto interessante.

Perché il Recovery Fund potrebbe avere un impatto positivo su questo titolo azionario: quando comprare secondo l’analisi grafica e previsionale

Inwit (MIL:INW) ha chiuso la seduta dell’11 agosto in ribasso dello 0,35% rispetto alla seduta precedente a quota 8,55€.

Qualunque sia il time frame considerato la tendenza in corso è ribassista e non si intravedono segnali di inversione.

Cosa fare allora con il titolo?

Sul settimanale c’è in corso un segnale di BottomHunter che potrebbe indicare la formazione di un minimo già avvenuta. In questo scenario solo chiusure settimanali inferiori a 8,28€ farebbero accantonare lo scenario rialzista. Qualora il segnale di minimo dovesse essere confermato, la conseguente proiezione rialzista proietta le quotazioni verso area 12,7€ con massima estensione del rialzo in area 21€. Ci sarebbero, quindi, le condizioni per segnare nuovi massimi storici e un potenziale rialzo del 150% circa.

Nel breve periodo le ultime quattro sedute hanno mostrato un accenno di ripresa, ma solo chiusure giornaliere superiori a 8,7863€ farebbero scattare la proiezione rialzista. In caso contrario si continuerebbe a scendere con obiettivo in area 8,1239€ e massima estensione ribassista in area 7,4639€.

Nel lungo periodo la chiusura di luglio potrebbe aver dato un brutto segnale ribassista che verrebbe annullato da chiusura mensili superiori a 8,777€

Approfondimento

