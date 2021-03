Girellando per i social, scrollando bacheche e sbirciando fra i profili è facile accorgersi della pistacchio mania. Inoltre, il frutto di questo albero ha un colore incredibile che non può che infondere spensieratezza e acquolina in bocca. Il suo colore è così speciale tanto da essere rinominato sulle passerelle delle più importanti case di moda semplicemente verde-pistacchio!

La grande battaglia del gusto, si sa, è proprio sulle creme spalmabili alla nocciola e quelle a base di pistacchio. Qui di solito la popolazione si divide come mare o montagna, o cipolla e aglio. Il pistacchio è alla base ormai di tutti i piatti, dolci e salati, che vengono proposti su internet. Che sia una crêpe con lamponi e crema spalmabile al pistacchio o uno spaghetto con burrata e pesto di pistacchio, è lui uno dei nobili patroni della cucina mediterranea e del Medio Oriente: il signor pistacchio! Vita, morte e miracoli del perché il pistacchio è così amato in tutto il mondo.

Da dove viene il pistacchio?

Le origini dell’albero, in botanica Pistacia vera, hanno origine prevalentemente nel Medio Oriente, in particolar modo nei territori della Persia, ma anche in Siria, India e Turchia. L’albero di pistacchio è un albero che può raggiungere complessivamente l’altezza di oltre dieci metri. Il frutto interno è a sua volta circondato da uno strato esterno, anch’esso a tutti gli effetti il frutto di un pistacchio. Tale parte è secca e dura e non si consuma comunemente. Al suo interno invece si trova questa bacca morbida, dal sapore dolce.

La specialità italiana

Nella cittadina di Bronte, nella provincia di Catania viene coltivato da sempre. Tanto da meritare al pistacchio prodotto esclusivamente in questa zona l importante effige di etichetta DOP, di origine protetta. A livello mondiale il pistacchio di Bronte è uno dei prodotti eccellenti e che meglio incarnano i valori della Sicilia e del meridione.

Ecco perché il pistacchio è amato in tutto il mondo: un’origine antica, un sapore eterno.