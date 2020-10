Quando si viaggia su un treno nel bel mezzo del nulla, è molto probabile che la connessione a Internet sia a macchia di leopardo o scompaia del tutto. E se la connessione non solo fosse stabile, ma anche buona come in una grande città? Dal 2019, SpaceX ha lanciato lotti di circa 60 satelliti Starlink alla volta. Ora ce ne sono abbastanza in orbita per iniziare il suo piano per collegare quasi ogni centimetro del mondo. Lo scopo è passare da connessioni ridicole, di meno di 1 megabit al secondo, a fornire connessioni decenti a tutti. La media globale per la connessione a banda larga è di 84 megabit al secondo. Ecco perché il nuovo servizio Internet di Elon Musk sarà utile per tutti.

I test iniziali di Starlink mostrano che può scaricare più di 100 megabit al secondo secondo secondo SpaceX. Un altro vantaggio dovrebbe essere la bassa latenza, cioè il ritardo di trasmissione del segnale. SpaceX dice che il ritardo è di circa 20 millisecondi – abbastanza buono per giocare i giochi più veloci online e alla pari con i servizi a terra come la banda larga in fibra ottica. La bassa latenza si ottiene perché i satelliti sono molto più vicini alla Terra, con la maggior parte che si trovano a 550 km sopra la superficie del pianeta.

Ma ci sono svantaggi a trovarsi ad un’altitudine inferiore. I satelliti vedranno meno superficie, quindi ce ne vorranno molti di più per coprire un’area. Ecco perché SpaceX prevede di metterne in orbita 12.000 e forse anche 42.000 un giorno. Considerando che in tutta la storia sono stati lanciati solo 9.000 satelliti, questo è stupefacente. E crea problemi perché si potrebbero vedere anche a occhio nudo, di notte.

Perché il nuovo servizio Internet di Elon Musk sarà utile per tutti

E il problema della spazzatura spaziale? L’azienda dice che i satelliti che si guastano o che sono vecchi si orienteranno automaticamente verso terra, e bruceranno nell’atmosfera per non diventare detriti. Evitare le collisioni è un’altra questione urgente. I satelliti sono dotati di tecnologia di tracciamento dell’esercito americano per schivare i detriti o le navicelle spaziali.

Queste sono le preoccupazioni che SpaceX sta affrontando al momento. Più di 700 satelliti sono ora in orbita, abbastanza per i test beta pubblici negli Stati Uniti del Nord e nel Canada meridionale. Gli utenti si collegheranno ai satelliti con un terminale delle dimensioni di una media pizza. A quanto pare, non richiede competenze particolari per l’installazione. Lo si collega e lo si punta per avere una chiara visione del cielo. Anche se potrebbe essere facile da usare, la difficoltà potrebbe essere quella di mettere le mani sul dispositivo perché i governi potrebbero vietarlo. Come la Cina.

Un altro mercato che è improbabile che Starlink tocchi è quello delle aree ad alta densità, perché non ha una larghezza di banda sufficiente, ovvero il volume di informazioni che può gestire in un dato momento. Ma questo non significa che chi vive nelle città non ne sarà influenzato. Musk ha confermato che Starlink può lavorare su oggetti in movimento come i treni. E le persone possono potenzialmente usarlo indipendentemente dal luogo in cui si trovano in mare. Ecco perché il nuovo servizio Internet di Elon Musk sarà utile per tutti.

Un altro impatto sostanziale

C’è un impatto più sostanziale per le persone che hanno già una buona connessione Internet. Con l’arrivo di un numero sempre maggiore di persone nel mondo, ciò cambierà la demografia del web, i linguaggi che dominano, dove fluiscono i dollari della pubblicità, quali aziende emergono per soddisfare i nuovi utenti. Il 40% della popolazione non ha accesso a Internet, oggi. Se miliardi di persone si connettono, il Web sembrerà un posto molto diverso. E potrebbe accadere molto presto. SpaceX vuole arrivare a copertura globale entro il 2021 o il 2022 al massimo.

Per quanto possa cambiare la vita, un Internet globale è in realtà un passo verso un obiettivo più grande. Questo obiettivo è la costruzione di una città su Marte, il vero sogno di Musk. Perché SpaceX incasserà dalle connessioni di Starlink 10 volte di più di quanto oggi la paga la NASA per portare carichi sulla SSI. Se Starlink mantiene la sua promessa di collegare i luoghi più remoti della terra, se sostituisce una cattiva connessione con una buona, se è relativamente conveniente, allora sta per accadere una vera rivoluzione.