Perché il nostro canarino non canta più e si strappa le piume restando sul fondo della gabbia e come intervenire

I nostri amici animali possono diventare dei veri compagni di vita. Per questo, ogni volta che manifestano un malessere, vogliamo prenderci cura di loro in ogni modo. Quando pensiamo ai pet, però, solitamente pensiamo a cani e gatti. Ma anche criceti, furetti, pesci rossi e uccellini fanno parte della famiglia.

Sono molte le persone che manifestano una grande passione per gli uccelli. Canarini, pappagalli, tortore, diamantini e molte altre sono le specie da voliera che vivono nelle nostre case. Purtroppo, anche loro possono stare male e mostrarlo in vari modi.

Sicuramente interpretarne i comportamenti diventa più difficile che farlo con un cane. Ma con qualche aiuto da parte di esperti, saremo capaci di aiutare anche il nostro animaletto. Oggi cercheremo di capire le ragioni di alcuni comportamenti anormali dei canarini che vivono in gabbia.

Perché il nostro canarino non canta più? Per quale ragione passa la gran parte del tempo sul fondo della gabbia e ha comportamenti autolesionisti? Andando avanti nella lettura scopriremo da cosa derivano questi problemi e come risolverli.

I cantanti della natura per eccellenza

Con le loro ugole riescono a creare melodie straordinarie, quasi delle vere e proprie canzoni. I canarini sono conosciuti per essere egregi cantanti, capaci di incantare chiunque ne ascolti il suono. Ecco perché moltissimi scelgono di acquistarne uno o una coppia e portarli a casa con sé.

A volte, però, dopo averci allietato per giorni e giorni, il canarino smette di cantare. Essendo un comportamento assolutamente contrario alla natura di questo uccello, potrebbe nascondere problemi di salute o malessere. È anche vero che ci basta pensare alle condizioni di vita in una gabbia per capire come sia facile che il piccolo animale possa entrare in depressione.

Infatti, i canarini smettono più di frequente di cantare quando vengono allontanati dai loro amici. Ciò accade quando decidiamo di comprarne uno solo. Come per noi, il canto è segno di felicità oltre che un modo per conquistare le femmine. Ma perché cantare da soli e rinchiusi in una piccola gabbia?

Perché il nostro canarino non canta più e si strappa le piume restando sul fondo della gabbia e come intervenire

Quando il canarino resta troppo sul fondo della gabbia potrebbe avere problemi di salute. Sbalzi di temperatura, stress, cibi grassi, acqua troppo fredda, ridotte dimensioni della gabbia e carenza di vitamine. Tutti questi sono fattori importanti sia quando l’uccellino non canta più che nel caso resti sul fondo.

La manifestazione più lampante che la causa di tali comportamenti sia lo stress sopraggiunge quando il canarino inizia a staccarsi le penne. In questi casi, oltre a sentire il nostro veterinario, sarebbe bene comprare una gabbia più grande e tenere conto della dieta dell’uccellino.

