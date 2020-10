I nostri gatti possono spesso stupirci con dei comportamenti bizzarri. Infatti, non sempre riusciamo a capire fino in fondo le reazioni dei nostri amici a quattro zampe. Insomma, li amiamo comunque in modo incondizionato. Ma sicuramente, a volte, i loro comportamenti ci lasciano lievemente perplessi. Per esempio, ti sei mai chiesto: “Ma perché il mio gatto dorme nel lavandino del bagno?”. Perché, diciamocelo, la prima volta che abbiamo visto questa scena, siamo stati tutti titubanti. Eppure, sembra un’azione che accomuna quasi tutti i felini domestici. Cerchiamo allora di capirne il motivo.

Ecco spiegato il motivo

Già associare un gatto al lavandino fa sicuramente strano. Sappiamo, infatti, quanto i nostri amati felini detestino l’acqua. Quindi, perché scegliere proprio un posto come il lavello per fare un riposino? Insomma, sembra decisamente un controsenso!

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Eppure, nonostante un divano confortevole, un letto comodo o una cuccia appositamente per lui, pare che il nostro gatto preferisca comunque quel lavandino. La spiegazione in realtà è molto semplice. Ed è la seguente.

Perché il mio gatto dorme nel lavandino del bagno?

I motivi che spingono il nostro amico a quattro zampe a dormire in un lavandino sono molteplici. Infatti, una ragione è sicuramente dovuta alla forma del lavello. Questa si adatta perfettamente al corpo del nostro gatto e gli potrebbe trasmettere una sensazione di sicurezza. In più, il lavandino si trova in una posizione piuttosto alta rispetto al pavimento. E questo permette al nostro gatto di osservare la situazione a lui circostante con molta più facilità.

Se però l’abitudine del tuo animale proprio non ti piace, puoi agire in due modi. In primis chiudi la porta del bagno, così il tuo gatto non potrà più entrare. E, in più, potresti comprare al tuo gatto una cuccia rialzata. In questo modo, non avrebbe bisogno del lavandino per studiare la situazione dall’alto!

Approfondimento

Non far più bere latte al tuo gatto. Il motivo ha lasciato tutti di stucco