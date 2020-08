Perché il mese di agosto potrebbe essere per FCA il trampolino di lancio verso rialzi di oltre l’80% dai livelli attuali?

Sicuramente il giudizio degli analisti potrebbe aiutare in questo senso. Il consenso medio, infatti, è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% circa. Così come il confronto con il fair value di FCA esprime una sottovalutazione di circa il 50%.

È dall’analisi grafica e previsionale, però, che arrivano le indicazioni più interessanti. Tuttavia, non mi bisogna mai perdere di vista i livelli sotto i quali potremmo assistere a un’inversione ribassista.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Perché il mese di agosto potrebbe essere per FCA il trampolino di lancio verso rialzi di oltre l’80% dai livelli attuali: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

FCA (MILFCA) ha chiuso la seduta del 21 agosto in ribasso del 1,28% rispetto alla seduta precedente a quota 9,327€.

Nel breve periodo la proiezione in corso è ribassista, ma il movimento della seduta del 21 agosto è stato da manuale. Le quotazioni, infatti, hanno cercato di rompere al ribasso il fortissimo supporto in area 9,195€ che, però, ha resistito. Le quotazioni, quindi, hanno mostrato una forza notevole che potrebbe anticipare un’inversione rialzista. Inversione che si materializzerebbe nel caso di chiusure giornaliere superiori a 9,7€.

Cosa dicono i grafici di medio/lungo termine?

Sul settimanale la tendenza in corso è rialzista e anche su questo time frame il forte supporto in area 9,2346€ ha resistito alle pressioni ribassiste dando ancora più forza alla proiezione che punta verso area 16,73€. Da notare che la tendenza in corso è supportata da un segnale di BottomHunter.

È sul mensile, però, che si potrebbero avere le sorprese più piacevoli. Una chiusura di agosto superiore a 9,3468€ farebbe scattare la proiezione rialzista che ha come massimo obiettivo area 17€.

C’è, quindi, una convergenza tra il time frame settimanale e quello mensile che potrebbe far scattare un rialzo di circa l’80% dai livelli attuali.

Da notare che anche nel caso del time frame mensile la proiezione rialzista è supportata da un segnale di BottomHunter.

Approfondimento

Pessimo segnale a Piazza Affari, ora ecco i titoli azionari che potrebbero anche crollare