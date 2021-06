Quando si pensa alla frutta secca non si può fare a meno di pensare alle nocciole. Pochi sanno che il frutto dell’albero del nocciolo veniva coltivato fin dall’antichità. Tra le tante varietà di frutta secca le nocciole sono quelle più gustose. Di solito vengono usati negli aperitivi o da consumare a merenda. Insomma, sono sempre buone! Tra l’altro da non dimenticare l’utilizzo che se ne fa in cucina nei piatti con il dolce e salato che sono davvero squisiti. Ora andiamo a scoprire tutte le proprietà delle nocciole. Vediamo perché il medico si tolga di torno il principe della frutta secca è proprio questo meraviglioso frutto da assumere ogni giorno.

Ricarica quotidiana

Le nocciole insieme alle mandorle sono colme di vitamina E. Ad esempio 100 grammi contengono circa l’85% della vitamina E di cui l’organismo necessita ogni giorno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Questa vitamina aiuta a contrastare l’invecchiamento della pelle oltre che a proteggere la struttura delle ossa. Da molto i medici ritengono che siano tra i cibi consigliati per le proprietà antitumorali. La frutta secca è un alimento consigliato anche a chi soffre di malattie circolatorie perché contengono grassi buoni. Inoltre, contengono magnesio, altro importante minerale che serve ai nostri muscoli.

Perché il medico si tolga di torno il principe della frutta secca è proprio questo meraviglioso frutto da assumere ogni giorno

Ma quello che sarebbe utile sapere è quante nocciole si possono assumere al giorno? Questo come sempre dipende se si fa attività fisica oppure no. E dal peso corporeo di cui si parla per prescriverne la quantità. Se si pensa ad una quantità ideale, l’apporto giornaliero è di 30 grammi di nocciole.

Il consiglio è di assumerle a colazione e a merenda. Oltre che gustose sono davvero importanti per il nostro benessere quotidiano.

Approfondimento

Come preparare con soli 7 euro il buonissimo dolce della nonna che rallegra le serate.