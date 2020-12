Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La crema al mascarpone è una farcitura golosa perfetta per molti dolci. Per questa ragione viene considerata una delle preparazioni basilari dell’arte della pasticceria.

La crema al mascarpone è l’ingrediente fondamentale per uno dei dolci più famosi e tradizionali d’Italia, il tiramisù. Inoltre, farcire con questa crema bignè o piccola pasticceria, significa aggiungere un tocco di golosità e di piacere per le papille gustative.

Con l’arrivo del Natale giunge anche il momento del dolce natalizio per eccellenza, il panettone. Proprio per le festività, questa crema a base di uova e mascarpone è ideale per guarnire e rendere speciale sia il panettone che il pandoro.

Però la crema di mascarpone conta l’utilizzo di uova crude come ingrediente principale. Le uova crude possono essere pericolose, specialmente per bambini piccoli e per gli intolleranti. Per questo motivo utilizzare il mascarpone “pastorizzato” eliminerà ogni pericolo di contaminazione microbiologica. Perché il mascarpone pastorizzato è più sicuro e cremoso e come prepararlo facilmente.

Sì al mascarpone pastorizzato

Il mascarpone pastorizzato si ottiene appunto attraverso il processo di pastorizzazione delle uova. Ciò significa che le uova vengono cotte grazie all’aggiunta di uno sciroppo bollente di zucchero. In questo modo il problema dei batteri o della salmonella non sussiste più.

La pastorizzazione ha in più il beneficio di rendere la crema di mascarpone più soffice, setosa e leggera. Il risultato sarà una crema da chef pasticcere e lo stupore degli invitati.

Gli ingredienti per il mascarpone pastorizzato sono:

a) 500g di mascarpone;

b) 5 tuorli d’uovo fuori frigo;

c) 5 cucchiai di zucchero;

d) 50 g di acqua.

Procedimento

Iniziare versando l’acqua in un pentolino insieme allo zucchero. Quando arrivano al punto di bollore, aiutandosi con un termometro da cucina, la temperatura misurata deve essere di 120°C.

Nel frattempo, dividere i tuorli dagli albumi. Sbattere i rossi con una frusta per circa 5 minuti. Quando lo sciroppo di zucchero raggiunge la temperatura desiderata, versarlo a filo sui rossi continuando a mescolare. La ciotola, man a mano che si versa il liquido, si raffredderà. Ecco pastorizzate le uova.

Adesso è il momento di versare il mascarpone in un’altra ciotola. Con un cucchiaio o una spatola cercare di ammorbidirlo. In fine unire il composto di uova e zucchero e mescolare dall’alto al basso. Il mascarpone pastorizzato è pronto per farcire il panettone.

