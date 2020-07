Il mal di testa è uno di quei disturbi che può dipendere da ciò che mangiamo, ma senza saperlo. Se, infatti, certe allergie alimentari si manifestano più apertamente e altrettanto chiaramente vengono scoperte attraverso le analisi, per certo formaggi così non è. Il nostro “team benessere” è andato alla ricerca di risposte e le ha trovate riassunte in una parola: tiramina. Quindi, perché il mal di testa può venire dal formaggio? Ecco le risposte della medicina, come sempre molto semplici e concrete. Sono i cibi particolarmente ricchi di questa molecola a scatenare certi mal di testa da incubo!

Quali sono i formaggi incriminati

La lista dei formaggi ricchi di tiramina ne comprende 3 famosi e molto usati, soprattutto dagli sportivi:

– Grana padano

– Parmigiano reggiano

– Emmenthal

Pensate quante volte ci siamo chiesti da dove venisse la nostra emicrania, magari dopo aver cenato con uno splendido piatto freddo con bresaola e tanto grana. Ecco la risposta: 1-0 e palla a centrocampo, come si dice. In quante pietanze abbondiamo di questi tre formaggi e ci ritroviamo, senza volerlo, a fare i conti col mal di testa! Anche gli stessi sportivi, che li assumono per rafforzare ossa e muscoli. La tiramina si forma in quantità proprio durante la stagionatura del formaggio, ed ecco spiegata la causa della presenza in classifica di questi formaggi, peraltro molto amati e saporiti.

Uno studio specialistico e relative risposte

Perché il mal di testa può venire dal formaggio? Ecco le risposte della medicina, attraverso uno studio condotto nelle università del Nord Europa. A parità di disagio tra gruppi di lavoratori, come turni massacranti, ipertensione e carenza di sonno dovuto al lavoro è emerso infatti che chi assumeva invece formaggi freschi non subiva mal di testa. Nel gruppo di lavoratori che non mangiavano i tre formaggi di cui sopra, ma solo

– Robiola

– Mozzarella

– Crescenza

il mal di testa non compariva nemmeno nei vari disturbi.

Attenzione anche all’ intolleranza al lattosio

Questa importante ricerca ha inoltre evidenziato che il mal di testa può provenire dall’ intolleranza al lattosio. Ciò accade, a differenza di quanto accade con le allergie che colpiscono il sistema immunitario, perché l’intolleranza denota la mancanza di sostanze di cui il nostro corpo ha bisogno e che la tiramina metterebbe a nudo.

