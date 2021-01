Perché il gatto si sdraia sempre sulla tastiera del computer e come evitarlo

Chi possiede un gatto avrà notato, specialmente in questi tempi di pandemia, lavorando o studiando di più a casa, che il posto preferito del proprio amico peloso per sdraiarsi è la tastiera del computer.

Il problema del gatto sulla tastiera è molto diffuso e, anche se si prova a sgridarlo o a punirlo, non c’è nulla da fare, lui ritorna nuovamente a farlo.

In più c’è il pericolo che con le zampe, il felino possa cancellare dati importanti, oppure compromettere ore di lavoro.

In questo articolo, spieghiamo perché il gatto si sdraia sempre sulla tastiera del computer e come fare per poter utilizzare la tastiera senza questo inconveniente.

Ecco perché il gatto si sdraia sempre sulla tastiera del computer

I motivi possono essere vari.

La tastiera di un computer portatile tende a diventare calda. Come ben si sa, i gatti amano stendersi sui posti caldi e addormentarsi.

In genere i computer sono situati in posti alti, il gatto ama dormire in alto, per avere la situazione sotto controllo e, osservare tutto ciò che accade nella stanza.

Il gatto poi, cerca spesso le attenzioni del suo padrone. Qualsiasi cosa si sta facendo, lui ci si piazzerà sopra, cercando di impedire ciò che si sta facendo.

Ma perchè proprio sulla tastiera?

Il gatto potrebbe interpretare il movimento continuo delle dita sui tasti, come un gioco dove si sta cercando di afferrare qualcosa. Quindi, vorrebbe giocare con noi e ci si sdraia sopra.

I felini tendono a premere i tasti perché, così facendo riescono a massaggiare il proprio corpo, ottenendo il giusto relax per potersi sdraiare sulla tastiera, anche quando questa è fredda.

Come impedire che tutto ciò accada e poter lavorare tranquilli?

In questo caso ci si può affidare ad un app: PewSense.

Quest’app è in grado di riconoscere se la digitazione sui pulsanti è quella delle zampe di un gatto oppure delle dita di un umano e blocca tutto. Infatti, il dito umano è più piccolo di quello della zampa di un gatto e digita un tasto per volta. Quando il gatto digita con le zampe, vengono premuti molti tasti e in più, la pressione esercitata con le zampe è maggiore rispetto a quella del dito di una persona.

Il PewSense rileva il passaggio del gatto, blocca la tastiera in automatico ed emette un suono fastidioso che lo allontana.

Interessante soluzione!