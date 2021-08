Il gatto scappa continuamente? Le ragioni possono essere varie. Può dipendere dall’età oppure da qualche situazione che lo mette a disagio. Può essere un fattore che ha cambiato le sue abitudini, la presenza di estranei in casa, l’arrivo di altri animali. Scopriamo in questo articolo perché il gatto scappa e come possiamo ritrovarlo facilmente ed evitare altre fughe, con delle semplici precauzioni.

Quando un gatto in casa tende a nascondersi, probabilmente sta vivendo una situazione di disagio. Se quest’azione è occasionale, magari in concomitanza con la frequentazione nella casa di persone non della famiglia, non c’è niente di strano. Se avviene frequentemente allora c’è un problema più profondo ed è importante cercare di capire cosa crea disagio al gatto. Si può diminuire il disagio creando per lui un angolo tutto suo, in cui mettere la ciotola del cibo e dell’acqua e dei giochi.

Perché il gatto scappa e come possiamo ritrovarlo facilmente ed evitare altre fughe

Finché il gatto si nasconde in casa le sue fughe non sono preoccupanti. Invece nasce il problema quando il gatto scappa di casa e magari non rientra la sera. Se non è sterilizzato probabilmente fugge per il desiderio dell’accoppiamento. Se fosse sterilizzato è fondamentale capire perché il gatto si allontana con frequenza da casa. Poiché il gatto è un predatore, probabilmente il suo istinto lo porta ad andare a cacciare. Inoltre diventa importante individuare una strategia che prevenga le continue fughe.

La soluzione più drastica è quella di impedire al gatto di fuggire, semplicemente chiudendo tutte le vie di fuga. Impedire al gatto di uscire di casa è una scelta forte ma è anche un modo per proteggerlo da tutti i pericoli esterni.

Ma se scappa cosa occorre fare? Prima di tutto non resta che attendere un paio di giorni prima di allarmarsi. Per favorire il suo rientro cerchiamo di lasciare aperta una via d’entrata in casa. Mettiamo fuori da questa entrata la sua lettiera in modo che ne possa sentire l’odore.

Se dopo un paio di giorni non è tornato, allora meglio attivarsi nelle ricerche. In questo caso le azioni migliori da fare sono le seguenti. Informarsi dai vicini se lo hanno visto, magari può essere in un giardino limitrofo. Chiamare veterinari e gattili della zona, perché potrebbe essere stato trovato e portato a loro. Può aiutare nel ritrovamento stampare dei volantini da attaccare in strada con le foto del gatto. Anche la pubblicazione sui gruppi social della zona può essere utile.

2 azioni preventive efficaci

A livello preventivo si possono attuare due azioni che possono essere molto efficaci. La prima è mettere un collare con targhetta che riporti il nome del gatto, del proprietario e il telefono. La seconda è un collare con GPS, ovvero con localizzatore incorporato e collegato allo smartphone.

