Tra tutti gli animali domestici, è sempre il gatto che suscita più curiosità. La sua psicologia è alquanto complessa e, per certi versi, si differenzia anche dagli altri felini. Questa creatura affascinante è unica nel suo genere e chi possiede un gatto a casa, non può fare a meno di provare tenerezza e interesse per ogni suo comportamento. Per esempio, sarà capitato a tutti i “gattari” del web di notare il proprio micio correre e miagolare col pupazzo in bocca quando è nella nostra stessa stanza. Ebbene, anche questo comportamento ha diversi significati e noi, da bravi coinquilini di gatti, impariamo a decifrarli tutti.

Più di un motivo dietro a questo miagolio

Sappiamo già che il gatto ha un miagolio per esprimere ogni sua necessità. È sempre bene interrogarsi sul perché un gatto miagola in continuazione. C’è un miagolio per quando ha fame, uno per quando sta male, uno per quando gioca o caccia e così via. Questo è il suo modo di comunicare con noi ed è davvero sorprendente. Per esempio molti si chiedono quale sia il meccanismo che genera le fusa. Nemmeno la scienza ha ancora saputo dare una spiegazione precisa. Addirittura, le fusa del gatto si differenziano da quelle degli altri felini: solo il gatto riesce infatti a fare le fusa e miagolare, mangiare, o fare altro allo stesso tempo. Il leone, per esempio, non ne è in grado. Deve interrompere le fusa, se vuole dedicarsi ad altro. Oggi scopriremo nello specifico, cosa vuol dire quando il gatto miagola col pupazzo in bocca.

Perché il gatto quando ci vede miagola con il pupazzo in bocca

I gatti domestici riversano il loro ancestrale istinto di caccia sui loro giochi. In natura, quando i felini catturano la preda, emettono un miagolio molto simile a quello che il nostro micio emette quando ha il pupazzo in bocca. Un’altra spiegazione inerente la caccia è che il nostro gatto miagoli col pupazzo in bocca per insegnarci a cacciare, proprio come la mamma ha fatto con lui.

Altre volte la spiegazione è ancora più semplice e risiede nel gioco. Il gatto potrebbe miagolare col pupazzo in bocca anche solo per attirare la nostra attenzione e chiederci di unirci a lui nell’attività. Non è raro poi che il gatto voglia farci un regalo e arrivi da noi col pupazzo in bocca, miagolando, per dimostrarci affetto attraverso un dono speciale. Attenzione alla fame: se il gatto non mangia da parecchio, potrebbe miagolare col pupazzo in bocca per cercare conforto, come fosse un ciuccio. In quel caso, meglio riempire subito la sua ciotola. Ora siamo a conoscenza del perché il gatto quando ci vede miagola come un pazzo, col suo giocattolo tra i denti. Non ci resta che interpretare quel miagolio e provare a soddisfare i suoi bisogni.

