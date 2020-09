Perché il gatto fa pipì fuori dalla lettiera? È la domanda ingenua di un neofita della convivenza felina, o la disperata richiesta d’aiuto di un gattaro che le ha provate tutte? Vogliamo in entrambi i casi provare a guidarti nella risoluzione di questo problema.

Per cominciare ti suggeriamo di leggere l’articolo precedente, su come insegnare al gatto l’uso della lettiera. Troverai le regole base sulla manutenzione della lettiera e i consigli abituare il micio ad utilizzarla. Se nonostante tutte le attenzioni il gatto continua a sporcare in giro, ecco cosa fare.

Il primo passo è riconoscere con cosa abbiamo a che fare

Perché il gatto fa pipì fuori dalla lettiera? Innanzitutto dobbiamo distinguere se si tratta di marcatura territoriale oppure no.

Il primo caso è riconoscibile perché il gatto farà principalmente spruzzi sulle superfici verticali. Ad essere colpiti possono essere diversi angoli, pareti e mobili.

Il gatto durante la marcatura sta a quattro zampe e le muove alternatamente, tiene la coda alzata e la fa vibrare. Spesso socchiude gli occhi nel frattempo.

È un istinto che hanno soprattutto i maschi e si risolve con la sterilizzazione. Gli esperti consigliano di sterilizzare il gatto tra i 6 e i 12 mesi di età.

Per limitare la marcatura crea un ambiente sereno per il micio. Se non sente minacciata la sua dominanza sul territorio, farà meno spruzzi. Altri stratagemmi utili sono il posizionamento di altre lettiere in varie stanze, e tenere pulito per eliminare gli odori estranei.

Non bisogna mai punire il gatto sgridandolo, spruzzandogli acqua addosso, o peggio, colpendolo. Si tratta di un’inutile cattiveria, perché il gattino sta solo seguendo il suo istinto e non vuole farci un dispetto. Oltretutto questi metodi non risolvono il problema, anzi lo aggravano aggiungendo stress al micio che sarà ancora più portato a marcare il territorio.

Se non si tratta di marcature?

Se il gatto si accovaccia ed urina abbondantemente, non siamo di fronte a una marcatura. Allora perché il gatto fa pipì fuori dalla lettiera?

In questi casi le cause possono essere tante e trovare la soluzione richiede impegno.

Il caso più semplice potrebbe essere il non gradimento della sua zona bagno. Se la lettiera è in un punto di passaggio o una zona rumorosa, oppure è scomoda, potrebbe essere fonte di stress. Allora il micio potrebbe preferire un altro posto per espletare i propri bisogni in serenità.

Altri motivi possono essere il fatto che la lettiera sia sporca, e si risolve pulendola e cambiandola più spesso. La qualità della sabbietta non è secondaria, alcuni gatti si adattano a tutto, ma altri hanno preferenze. Potrebbero non gradire una sabbia troppo odorosa, troppo polverosa, poco assorbente. Oppure la lettiera potrebbe essere troppo piccola o avere un livello insufficiente di substrato (la sabbietta). Infine, forse le lettiere sono troppo poche. Per esempio, se in casa vivono due gatti servono minimo due lettiere, ma meglio ancora tre.

Quando rivolgersi a un veterinario

Se il gatto fa la pipì sul pavimento, su letti e divani, nella cuccia, potrebbe avere un problema di salute. Potrebbe trattarsi di un’infezione delle vie urinarie come la cistite, o di diabete, problemi alla tiroide, insufficienza renale o incontinenza. In questi casi potrebbe espellere letteralmente ovunque, perché non riesce ad arrivare alla lettiera, o perché cerca proprio di manifestare la sua sofferenza.

Meglio rivolgersi subito al veterinario. In alcuni casi il gatto urina e defeca fuori dalla lettiera anche per un disturbo cognitivo, o per il sopraggiungere di una forma di demenza senile.

Perché il gatto fa pipì fuori dalla lettiera? Altre possibili cause

L’atteggiamento indica un disagio. Si potrebbe sospettare una fonte di stress, come un cambiamento in casa, un trasloco, l’arrivo di altri animali o di un bambino piccolo.

In questi casi bisogna cercare di far sentire il gatto di nuovo sereno e a suo agio.

È importante allora che abbia cibo ed acqua a disposizione, abbastanza spazio per giocare, zone tranquille dove riposare. Per rasserenare i gatti possono aiutare anche gli appositi diffusori di feromoni.

Non riesci proprio a capire perché il gatto fa pipì fuori dalla lettiera? Consulta un veterinario o un educatore felino. Il consulente esperto potrebbe aiutarti a individuare la causa e dunque anche le strategie risolutive.