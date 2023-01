Perché il gatto ci segue in bagno: ecco 4 spiegazioni dietro a questo curioso comportamento

Gattari, è giunto il momento! Parliamo del perché il gatto ci segue in bagno. Ok, a volte la porta resta aperta, altre volte i gatti trovano il modo di aprirla in autonomia. Quel che è certo, però, è che se dovete andare in bagno, il vostro gatto verrà con voi. E a quelli che pensano di liberarsi del problema chiudendosi a chiave, ricordiamo che la sagoma felina inquietante è sempre lì dietro al vetro a mettervi pressione. Ebbene, non siete soli. Oggi vi spieghiamo il perché di questo bizzarro comportamento.

È bello che il gatto voglia stare sempre in nostra compagnia, ma almeno al bagno non ci dispiacerebbe un po’ di privacy. Ma meglio rassegnarsi, perché il gatto ha delle precise motivazioni per voler stare in bagno con noi.

Cosa significa quando il gatto ci segue in bagno

Quando si tratta di gatti, la spiegazione dietro ai loro comportamenti va sempre cercata nel loro istinto. Infatti i gatti sono animali territoriali e, pertanto, devono essere sempre a conoscenza di quello che succede nel loro territorio. Perciò, se andate in bagno non appena rientrati a casa, è quasi scontato che il gatto vi seguirà: deve carpire le informazioni che portate dall’esterno e deve rilasciare il suo odore su di voi. Un’altra spiegazione risiede nel bisogno atavico del gatto di calore e protezione. Vicino a voi si sente al sicuro e se questo significa seguirvi anche in bagno, state certi che non ci penserà due volte! Ma non dipende unicamente da voi. A volte la spiegazione risiede nell’ambiente.

Ecco perché il gatto ci segue in bagno

Il bagno è solitamente la stanza più piccola della casa. Sappiamo tutti che i gatti amano i luoghi appartati e raccolti, perché li fanno sentire al sicuro. Ma rispetto a una scatola, un bagno ha al suo interno tante cose interessanti con cui interagire (dall’acqua al rotolo di carta igienica). Se ci seguono in bagno, potrebbero essere alla ricerca di una qualche forma alternativa di gioco. Non dimentichiamoci però, che i gatti amano osservarci. È l’unico modo che hanno per ottenere informazioni su di noi. Se siamo particolarmente rilassati in bagno, sarà per loro un bell’invito per approfondire i dettagli della nostra comfort zone.

Come evitare che il gatto ci segua in bagno

Se proprio volete debellare questo comportamento, esistono delle soluzioni. Se, quando vi segue in bagno, il gatto diventa giocoso, forse ha bisogno di più sessioni di gioco durante la giornata, o semplicemente di nuovi giochi con cui intrattenersi. Arricchite l’ambiente con tutto ciò che può diventare una piacevole attività ludica in vostra assenza. Ricordatevi che spesso il bagno è la stanza in cui anche il vostro gatto fa i suoi bisogni (se li fa fuori dalla lettiera, esistono alcuni trucchi utili per rimediare), per cui sarà difficile impedirgli di accedervi in vostra presenza.

L’unico rimedio efficace è quello di chiudervi a chiave, oppure assicurarvi che il gatto abbia altro da fare mentre voi vi concedete del tempo per voi, che sia con giochi, cibo (magari qualche ricetta casalinga) o pisolini. Altrimenti, una volta capito perché il gatto ci segue in bagno, non ci resta che convivere con un comportamento che, dopotutto, è nella sua natura.