Perché il gatto ci fissa negli occhi e talvolta fissa il vuoto

Il gatto, una creatura affascinante come poche e talvolta anche misteriosa. A risolvere i misteri dietro ai comportamenti dei gatti ci pensano la scienza e la psicologia felina. Oggi il comportamento d’interesse è quando il gatto ci fissa dritto negli occhi. Un po’ ci fa ridere e un po’ ci trasmette inquietudine. Ma la paura e l’inquietudine sono date dalla non conoscenza. Esiste ben più di un motivo dietro questo comportamento, così come esiste un motivo per cui il gatto talvolta fissa il vuoto. La prima spiegazione è la più semplice. Essendo il gatto per natura un animale molto curioso, se ci fissa è perché ci sta studiando e sta cercando di decifrare un essere così diverso rispetto a lui, per esaminarne il comportamento e le inclinazioni. Tuttavia non è l’unica spiegazione.

Cosa vuol dire e perché il gatto ci fissa negli occhi

Il gatto potrebbe fissarci e socchiudere gli occhi per dimostrarci il suo affetto nei nostri confronti e per comunicarci quanto siamo importanti nella sua vita. Altre volte il gatto ci fissa perché ha fame e spesso lo sguardo fisso è seguito da uno o svariati miagolii.

Da indagare anche se possa esserci una qualche forma di disagio o sofferenza che il gatto sta cercando di comunicarci. La regola generale è una: se anche il gatto ci fissa, noi non dobbiamo fissare un gatto dritto negli occhi. Questo perché lo sguardo diretto viene interpretato come un segnale di minaccia e potrebbe mettere il gatto sulla difensiva. Ma cosa vuol dire invece quando il gatto fissa il vuoto per lunghi minuti, senza distogliere lo sguardo?

Quando il felino fissa un punto

Un gatto che fissa il vuoto è stato associato nel tempo alle spiegazioni più fantasiose. C’è chi dice che veda i fantasmi e chi afferma che lo faccia perché percepisce dei campi elettromagnetici. Ovviamente non c’è alcun fondamento scientifico alla base di queste credenze. La risposta più semplice è che il gatto, essendo un predatore, fissi il vuoto per studiare il territorio circostante e prepararsi a un attacco. È come se stesse elaborando un piano d’azione prima di una sessione di gioco o prima di attaccare la preda di turno.

L’istinto predatorio spiega anche perché il gatto miagola di notte. In altri casi, se il gatto è tranquillo, potrebbe fissare il vuoto mentre si rilassa e si riprende dalle attività giornaliere. Come sempre, le spiegazioni dietro ai comportamenti buffi dei nostri amici felini sono molto semplici e abbastanza intuitive e ora possiamo aggiungere alla lista anche la risposta al perché il gatto ci fissa negli occhi con apparente sguardo allucinato.

Lettura consigliata

Perché il nostro gatto ci mostra il sedere e cosa vuol dire