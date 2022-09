Chi ha un gatto ed è una persona scrupolosa, tiene sempre sotto controllo le feci del suo animale. Ne controlla la consistenza, il colore e, soprattutto, se ci sono tracce di sangue. Che siano dure, molli o maleodoranti, il nostro gatto è sempre meticoloso nel coprire le feci e sotterrarle nella lettiera. Ma è sempre così? A volte, capita di notare che il nostro gatto non copra le feci e viene subito da preoccuparsi e chiedersi se ci sia qualcosa che non va. Oggi scopriremo le ragioni dietro questo comportamento. Piccolo spoiler: probabilmente non c’è da preoccuparsi.

Cosa significa coprire pipì e cacca per il gatto

Prima di tutto, scopriamo perché il gatto domestico solitamente copre le feci. Il gatto è di base un animale molto pulito, che dedica parecchie ore della giornata alla sua igiene. Coprire le feci non ha, però, solo uno scopo igienico, ma serve anche per occultare la sua presenza ad altri possibili predatori.

Ha anche un chiaro significato territoriale. Coprire le feci serve a comunicare la propria intenzione a non voler sfidare altri gatti dominanti nelle vicinanze. Come mai questo, in alcuni casi, non avviene?

Perché il gatto a volte non copre le feci nella lettiera e non le sotterra

Il primo motivo è quello più semplice e forse il più comune. Coprire le feci non è solo un istinto ereditario, ma è anche un’azione appresa ed emulata dalla mamma. Se la mamma non ha insegnato al piccolo a coprire le feci, lui non le coprirà. Di solito, questo comportamento viene appreso entro le prime 7 settimane di vita del gatto. Tuttavia, questa non è l’unica ragione.

Il gatto potrebbe non coprire le feci anche per dichiarare che quello è il suo territorio. Questo spesso succede se ci sono altri gatti in casa o se un nuovo arrivato (anche umano) si introduce nella famiglia.

Alcuni gatti, che soffrono di displasia o hanno dolore agli arti, poi, potrebbero non coprire le feci semplicemente perché provano dolore nel farlo.

Lettiera e bisogni

Infine, questo comportamento potrebbe dipendere da problemi di lettiera. Questa potrebbe essere infatti troppo piccola per lui, da impedirgli di coprire le sue feci. Oppure, potrebbe essere una risposta a una lettiera ormai sporca (i gatti sono piuttosto schizzinosi).

Inoltre, dobbiamo tenere presente che, se abbiamo più di un gatto, il numero di lettiere in casa dovrebbe essere almeno uguale al numero di gatti in famiglia. Facciamo attenzione anche al tipo di lettiera e alla sabbietta che usiamo. Sarebbe utile, in questo senso, documentarsi per scegliere la lettiera migliore per il nostro gatto. Alcuni gatti preferiscono le lettiere aperte, altri ancora quelle chiuse, dove si sentono più al sicuro.

Anche la posizione della lettiera è importante. Deve essere in un luogo appartato e tranquillo. Insomma, analizzando la situazione non è poi così difficile scoprire perché il gatto a volte non copre le feci e starà a noi capire se e come risolvere il problema.

