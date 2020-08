Perché il Ftse Mib Future potrebbe scendere ancora molto? La risposta banale e scontata potrebbe essere: perché ci sarà la seconda ondata della pandemia e i mercato potranno crollare.

Risposta probabilmente corretta, ma che non dice quali siano i livelli da monitorare per evitare di rimanere incastrati in posizioni perdenti.

Come è nostro solito durante il fine settimana andiamo ad analizzare il Ftse Mib Future su tre diversi time frame: giornaliero, settimanale e mensile.

Prima di procedere ricordiamo che settimana prossima determinerà anche il segnale mensile, per cui è particolarmente importante.

Perché il Ftse Mib Future potrebbe scendere ancora molto? I livelli da monitorare secondo l’analisi grafica e previsionale

Il Ftse Mib Future (quotazioni) ha chiuso la seduta del 21 agosto a quota 19.679.013 in ribasso dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Come previsto settimana scorsa la settimana è stata al ribasso e le quotazioni sono andate a interessare l’importantissimo supporto in area 19.627. La rottura di questo livello in chiusura di seduta aprirebbe le porte a una discesa fino in area 18.245.

Le prime sedute di settimana prossima, quindi, saranno decisive per capire cosa accadrà nel breve periodo.

Nel caso in cui si dovesse procedere al ribasso gli obiettivi sono indicati in figura con la massima estensione che passa per area 16.040.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso in cui in chiusura di giornata si dovesse recuperare area 19.805.

Time frame settimanale

La settimana, come dicevamo in precedenza, è stata al ribasso, ma il fondamentale supporto in area 19.375 ha continuato a resistere in chiusura settimanale e questo potrebbe favorire la ripresa rialzista.

Non bisogna, però, abbassare la guardia ed essere pronti a ogni evenienza. In quest’ottica bisogna monitorare non solo la tenuta di area 19.375, ma anche di area 16.750. La rottura di questo livello, infatti, aprirebbe le porte a una discesa fino in area 9.650.

Time frame mensile

Il mese di agosto sta per chiudersi e il valore di chiusura sarà decisivo per capire cosa succederà nel lungo periodo.

In quest’ottica il livello da monitorare alla chiusura del 31 agosto è 19.010.

Sotto questo livello si partirà nuovamente al ribasso verso area 13.090 con massima estensione in area 7.075.

Qualora, invece, al chiusura dovesse essere superiore a 19.010 le quotazioni partirebbero verso area 22.190 con massima estensione del rialzo in area 39.475.