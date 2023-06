Perché il frigorifero degli americani è così grande, dove lo piazzano in casa, quanto consumano e quali marche preferiscono

Se abbiamo una famiglia numerosa dovremmo fare come gli americani. Mettere il frigorifero al centro della vita domestica ma facendo attenzione ai consumi. Le bollette del mese seguente potrebbero davvero farci molto male.

Le cucine degli americani sono ampie e spaziose quindi il frigorifero è in genere a doppia anta e molto capiente e ingombrante. Si chiamano frigoriferi side by side e hanno profondità che vanno da 75 a 80 centimetri fino a 1 metro e mezzo. Rispetto a quelli combinati sono in grado di arrivare fino a 600 litri, andrebbero bene per famiglie con più di 5 persone ma si trovano nelle loro case anche se i componenti sono di numero inferiore.

I motivi per cui gli americani amano questi frigoriferi capienti riguardano le caratteristiche. Questi elettrodomestici hanno il Wi-Fi, possono essere gestiti da remoto e controllati dagli smartphone. In genere hanno pannelli trasparenti e illuminati che permettono di guardare dentro senza aprire gli sportelli. Hanno un vano interno alla porta che può essere aperto indipendentemente così da prendere i cibi preferiti senza aprirlo tutto. Hanno il dispenser del ghiaccio che solitamente è collegato alla rete idraulica.

Abitudini consolidate

Perché il frigorifero degli americani è così grande? Oltre a svolgere la loro funzione, sono veri e propri arredi che completano le cucine ricche di ogni tipo di elettrodomestico. È la cultura consumistica americana a prevederlo. E le case sono fatte per contenere tanta roba. Dove piazzano questi armadi tecnologici che contengono ogni tipo di prodotto?

Gli americani cercano uno spazio che sia privo di ostacoli, non sempre è la cucina. Se hanno creato una camera per i giochi con tv e poltrone reclinabili e lì che potremmo trovare il frigorifero. Le abitudini sono fondamentali. Il pasto più importante per loro è la colazione. Se la casa prevede una cucina lussuosa e spaziosa con un banco in acciaio dove mangiare la mattina, il frigorifero sarà uno degli arredi fondamentali. Invece di piazzarlo tra un piano d’appoggio e il piano cottura perdendo spazio e creando una frattura, il frigorifero viene incastrato tra piano cottura e lavandino. Si dividono così 2 spazi che servono in momenti diversi e che possono essere facilmente allargati durante i lavori di ristrutturazione. Spesso viene sistemato di fianco a una porta per fare in modo che l’apertura non disturbi mentre si cucina.

Perché il frigorifero degli americani è così grande e quali sono le scelte delle famiglie

Il frigorifero rimane in funzione 24 ore su 24, la maggior parte dei side by side ha consumi bassi se fa parte di una classe energetica efficiente. In ogni caso consuma di più rispetto a un frigorifero combinato tipo quelli che adoperiamo noi in Europa. Quello combinato ha un consumo di 300 kWh all’anno se è di classe A. Quelli side by side consumano 360 kWh al pari di potenza e classe energetica.

Tra i frigoriferi che preferiscono gli americani troviamo il Victoria Smeg che vince nella categoria frigo colorati. Il Samsung classe F è il preferito tra i frigo a 4 porte, il Samsung Family Hub è il preferito tra le nuove uscite, l’Hisense Inox quello tra i più economici. In assoluto il frigorifero preferito dagli americani e record di vendite è il modello LG Total No Frost, alta qualità e consumi limitati. Se abbiamo lo spazio in casa, comprare uno di questi elettrodomestici ci darà grandi soddisfazioni.