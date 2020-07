Nelle scorse settimane il nostro Ufficio Studi ha attentamente analizzato le dinamiche del franco svizzero contro euro giungendo ad una conclusione interessante: la valuta elvetica potrebbe essere entrata in un ciclo ribassista per qualche tempo.

Oggi stiamo guardando invece i livelli del cambio dollaro americano franco svizzero e giungiamo anche qui alle stesse conclusioni.

Per questo motivo in questo articolo andiamo a rispondere alla domanda sul perchè il franco svizzero crollerà contro il dollaro.

I grafici scontano tutto

Più volte e repetita iuvant abbiamo rimarcato che qualsiasi attività economica nel proprio grafico tende a normalizzare qualsiasi evento passato e probabilmente futuro. La tendenza è un affidabile indicatore che mantiene “egregiamente” il polso della situazione. Per questo motivo qualsiasi studio sulle dinamiche economiche di un Paese o sulle probabili evoluzioni delle stesse serve a poco per definire e giustificare la futura fluttuazione della valuta.

Il grafico del cambio invece ci dice tutto.

Perchè il franco svizzero crollerà contro il dollaro?

Il cambio dollaro franco svizzero oggi quota a 0,9206.

Da inizio anno ha segnato il minimo a 0,9182 ed il massimo a 0,992.

La nostra analisi parte dal confronto fra diversi time frame dal settimanale al trimestrale. Proprio quest’ ultimo evidenzia un imminente rafforzamento del dollaro americano e la probabilità molto elevata che un massimo poliennale sia stato già segnato a 1,0344 nel 2016.

In base alla nuova legge della vibrazione, una chiusura mensile inferiore a 0,9444 ( si è verificata a fine giugno) farebbe partire un pattern ribassista di lungo termine con obiettivo 0,816 per/entro l’anno 2022.

Al momento questo scenario entrerà in crisi soltanto con una chiusura mensile superiore a 0,9651.

Nel breve termine, in ottica di un paio di settimane attendiamo un arrivo in area 0,8915/0,90, livelli dai quali potrebbe partire un rimbalzo tecnico (fino a 0,945?). Non vediamo al momento probabilità superiori al 55% a favore di scenari di rialzo del franco svizzero. Come al solito si procederà per step