Gli elettrodomestici per la casa sono una benedizione per le nostre vite vissute di corsa. I figli da accompagnare, il cane da portare a spasso, la cena da preparare e il tempo scarseggia. Ma grazie alla tecnologia, oggi possiamo evitare di lavare i piatti o di passare l’aspirapolvere etc. In questo modo preserviamo tantissimo tempo che altrimenti sprecheremmo dietro alle faccende domestiche.

Ma cosa succede quando uno di questi elettrodomestici si guasta? Il forno è indispensabile per ogni famiglia perché ci permette cotture veloci e molto sfiziose. Però, se da qualche tempo produce un ronzio strano e cuoce male, c’è sicuramente qualcosa che non va.

In questo articolo scopriremo perché il forno fa rumore, emettendo colpi inaspettati e sibili sospetti. Inoltre, capiremo cosa accade quando ci sono malfunzionamenti relativi alla temperatura. Infatti, i forni possono presentare problematiche di cottura, per cui l’apparecchio si surriscalda eccessivamente o non cuoce i cibi. È arrivato il momento di capirne le motivazioni e di cercare di risolvere la situazione senza grosse spese.

Colpa delle ventole malfunzionanti

Uno dei motivi più comuni che causa forti rumori all’accensione del forno dipende dalle ventole presenti all’interno. Sia la ventola di convezione (permette al calore di espandersi omogeneamente) che quella di raffreddamento possono allentarsi o rompersi. In entrambe è presente un dado che le fissa all’apparecchio. Questo, se mal stretto, provoca forti rumori ma può essere aggiustato in pochi secondi.

È possibile anche che sia necessario lubrificare gli assi della ventola. Nel caso di quella di raffreddamento, ricordiamo che si trova nella parte superiore del forno. In caso di rottura di una delle due, il consiglio è di sostituirle.

Perché il forno fa rumore o non riscalda bene e come fare quando si surriscalda bruciando il cibo

Un altro motivo per cui il forno produce colpi rumorosi può derivare dalle viti allentate delle lamiere. In questo caso basterà stringerle con un cacciavite inserendo una striscia di gomma tra quelle esterne prima di riavvitarle. Quando il forno si surriscalda, il problema può venire da una cattiva impostazione del timer. Se l’orologio lampeggia vuol dire che è programmato in avvio ritardato.

Basterà eliminare l’opzione per riaccenderlo normalmente. Stessa situazione accade quando il termostato o il sensore di temperatura sono rotti o difettosi. Se la temperatura del forno non è regolata da questo apparecchio, la temperatura non si alzerà o si alzerà fin troppo. Infine, è bene controllare sia la resistenza superiore (grill), sia quella inferiore e quella circolare e il loro corretto funzionamento. In caso di disfunzione, meglio sostituirle.

