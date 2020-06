Perché il denaro contante sta per esser tolto di mezzo? Due trend inversi riformeranno il mondo dei pagamenti nei prossimi 5 anni. Essi saranno la lenta morte del contante e la veloce crescita dei pagamenti digitali.

La crescita del digitale trasformerà come i consumatori, le imprese, i governi e persino i criminali muovono il denaro. La transazioni senza contante supereranno il trilione di dollari annuale. I pagamenti da stato a stato arriveranno a 35 trilioni, facendo crescere il settore B2B ancora di più. Purtroppo anche le frodi in merito alle carte di credito ed ai furti di password cresceranno, toccando i 47 trilioni di dollari. Perché il denaro contante sta per esser tolto di mezzo? Cerchiamo di capirlo.

Perché il denaro contante sta per esser tolto di mezzo?

Le transazioni digitali sono tutte quelle che non avvengono per mezzo del contante. Nel 2024, imprese e consumatori faranno 1,1 trilioni di dollari di transazioni digitali. L’aumento rispetto al 2020 sarà del 64%. La maggior parte di tali operazioni sarà effettuata utilizzando carte e portafogli digitali, ma gli addebiti diretti diventeranno sempre più popolari, soprattutto in Europa. La prevalenza di norme che tutelano l’accesso al contante per i consumatori attualmente poco serviti aumenterà. La prima società senza contanti, in cui praticamente tutte le transazioni sono effettuate per via elettronica, emergerà entro la fine del decennio. Probabilmente nei paesi nordici.

I governi stanno sviluppando i pagamenti digitali, con l’apertura del mercato delle carte da parte della Cina, l’open banking e la PSD2. Quest’ultima normativa offre alle banche un maggiore accesso ai dati dei consumatori. Dati che possono utilizzare per sviluppare piattaforme di pagamento, in Europa, e il lancio di pagamenti più veloci nei mercati di tutto il mondo. La diffusione della telefonia mobile supererà il 90% entro il 2022.

Ciò consentirà a un maggior numero di clienti di accedere a Internet e, a sua volta, l’accesso a servizi finanziari digitali come i portafogli mobili o le neobanche.

Perché il denaro contante sta per esser tolto di mezzo?

Nei mercati maturi come il Nord America, la diffusione del credito si espanderà modestamente. Questo perché i clienti rimangono interessati al credito grazie ad allettanti offerte. L’America Latina vedrà un breve calo della diffusione nel 2019-20 in quanto l’emissione rallenta in mercati come quello messicano, con il Venezuela che ha vietato Visa e Mastercard nel 2020. In alcuni mercati emergenti, tra cui il MENA (Medio Oriente e Nord Africa), la diffusione aumenterà man mano che le banche troveranno nuovi modi per attrarre gli utenti attraverso partnership e le fintech offrono credito. Mercati in cui i clienti operano in gran parte attraverso i metodi non bancari, come l’Africa subsahariana, vedranno una bassa diffusione.

Gli emittenti aumenteranno le offerte di premi per attirare i clienti nei principali mercati. Il 79% dei clienti indica i premi come il fattore principale nella scelta di una carta di credito. I principali mercati delle carte di credito, come la Cina, stanno aprendo i loro ecosistemi a fornitori globali. Questo fatto potrebbe spingere un maggior numero di clienti a richiedere più carte di credito.

Il futuro dei pagamenti, insomma, è la morte del contante, che ci piaccia o meno. E quel futuro è già nel vostro portafoglio, sotto forma di quella piccola carta di plastica con cui fate acquisti, mai troppo spesso.