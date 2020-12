Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Perché il DAX rimarrà la migliore Borsa europea sulla quale investire nei prossimi anni? Perché l’economia tedesca è molto solida e, come annunciato dalla cancelliera Merkel, potrà continuare ad aumentare il suo debito pubblico senza alcun problema. Anzi, la Merkel ha anche anticipato il ripristino della situazione pre-pandemia entro il 2023. La forza del Paese Germania è molto chiara nei due grafici riportati qui di seguito e disponibili sul sito del Fondo Monetario Internazionale.

La Germania non sol rappresenta un’eccezione tra i Paesi più industrializzati, ma nonostante la pandemia il suo debito rapporto deficit/PIL è ancora sotto il suo massimo storico. C’è, quindi, ancora spazio per spendere e aiutare l’economia reale. Molto diversa è la situazione dell’Italia anch’essa mostrata in figura.

Con queste premesse il peso dell’economia teutonica e della sua Borsa saranno destinati a contare sempre più.

D’altra parte la performance del DAX è stata tra le migliori al mondo negli ultimi anni.

Perché il DAX rimarrà la migliore Borsa europea sulla quale investire nei prossimi anni: le indicazioni dell’analisi grafia

Il DAX Future (quotazioni) ha chiuso la seduta del 4 dicembre a quota 13.298,96 in rialzo dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti, la tendenza in corso è rialzista e, a seconda del time frame, punta agli obiettivi indicati in figura.

Andiamo, quindi, a individuare i livelli da monitorare in chiave ribassista. Cioè quei livelli che, nel caso di chiusure di time frame a essi inferiori, provocherebbero un’inversione di tendenza.

Time frame giornaliero: 13.085

Sul settimanale la situazione è più complessa. Le quotazioni, infatti, sono a contatto con un livello (13.324, II obiettivo di prezzo) che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni. La mancata rottura di questo livello settimana prossima potrebbe provocare un ritracciamento almeno fino in area 12.351.

Time frame mensile: 11.757,5.

