I cani sono animali molto espressivi e sanno farsi capire dai loro amici umani. Saltano, abbaiano, scodinzolano per dimostrarci quanto sono felici ma a volte possono avere dei comportamenti sintomi di disagio.

Può succedere, infatti, che il cane di ritorno dalla passeggiata non voglia tornare a casa e si butti per terra per evitarlo.

Le ragioni che portano il cane a comportarsi in questo modo sono molte. Tuttavia, molto spesso, questo modo di fare è segno che qualcosa non va.

La passeggiata è, frequentemente, uno dei momenti preferiti dal cane, un momento felice che condivide con il suo padrone.

Ma quali sono, allora, le cause di questo comportamento dei cani? Perché il cane si butta a terra e non vuole tornare a casa.

Troppo divertimento

Una delle cause che potrebbero provocare questo comportamento è direttamente collegata alla felicità che la passeggiata provoca nel cane.

Detto ciò, il non voler rientrare potrebbe significare che la passeggiata rappresenta una felicità talmente grande che non dovrebbe mai finire.

Da un lato, si potrà gioire per questo fatto, dal momento che significa che il proprio cane è felice. Giocare al parco è un’esperienza positiva che il cane ha imparato ad amare.

Tuttavia, dovrà imparare ad apprezzare anche il ritorno a casa senza fare troppi capricci.

Volontà di imporsi

Oltre al troppo divertimento, alla base di questo comportamento, potrebbe anche esserci una volontà del cane di imporsi sul padrone.

Quando si passeggia è importante essere sempre conduttori e mai essere guidati dal cane. Proprio per questo bisognerà stabilire dei ruoli per fare capire all’animale che deve ascoltare i comandi. Ecco perché il cane si butta a terra e non vuole tornare a casa.

Stress e disagio

Il motivo ulteriore, e più grave, di questo comportamento, è legato allo stress e al disagio provato dall’animale. Infatti, il cortile o la casa potrebbero essere fonte di stress per il cane che, quindi, cercherà di ritardare il più possibile il ritorno.

Potrebbe ricollegare quel luogo a un’esperienza traumatica. O a qualcosa di negativo che costituisce un problema.

Sarà necessario cercare di rendere il più confortevole possibile il luogo in cui vive il cane. Sarebbe anche bene riservargli un posto tranquillo dove riposarsi e isolarsi. Soprattutto quando ci sono in giro bambini che potrebbero stressare eccessivamente l’animale.

Eliminando le fonti di ansia e premiando il cane tutte le volte che si comporta correttamente e torna a casa senza problemi si otterranno effetti positivi.

A volte delle piccole attenzioni aiutano a rendere il cane più felice.